Pulso entre Messi y el Barcelona sigue. El astro contradice la decisión de La Liga #4Sep

El astro argentino del fútbol, Lionel Messi, rompió su silencio sobre su futuro en el Barcelona y a través de un comunicado firmado por su padre y representante, Jorge desafió a La Liga, contradiciendo en relación a la caducidad de su contrato.

La carta dirigida a Javier Tebas, presidente de la patronal, acusado en la misiva de “obvia parcialidad”.

“Desconocemos qué contrato es el que han analizado y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contaría con una cláusula de rescisión aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019/20″, explica Jorge Messi quien además añade que todo “se debe a un error evidente por su parte. Así, tal y como señala literalmente la cláusula 8.2.3.6. del contrato firmado entre el club y el jugador”.

Después de que el delantero argentino comunicara por burofax que se ampararía en la cláusula de su contrato para abandonar el Barça al final de la temporada 2019-2020 -la entidad azulgrana consideraba que esa condición ya había acabado el 10 de junio mientras que el jugador sostiene que la temporada no acabó hasta el 23 de agosto-, la patronal se posicionó en favor del Barcelona.

El organismo del fútbol español analizó el pasado domingo el contrato del astro argentino y sentenció que la relación de Messi con el club azulgrana continúa vigente hasta junio de 2021.

“El contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una cláusula de rescisión aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales”, reza el comunicado de La Liga la cual hizo énfasis en que no la dará la baja federativa a Messi si antes no ha abonado el importe de la cláusula por 700 millones de euros.

Una cláusula que los Messi no creen que corresponda. “Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-20”, explica en el comunicado. Y concluye: “Sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula previa 8.2.3.5, no aplica en absoluto”. El pulso entre Messi y el Barcelona continúa.