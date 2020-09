COLUMNA Soliloquios de café: ¿Integridad? #6Sep

“Sólo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo”.

ARISTÓTELES (384 a. C./322 a. C.).

Filósofo, polímata y científico Aristóteles es considerado junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios.Fuente: Wikipedia.

“La grandeza de los seres humanos no se mide por las riquezas que adquieren sino por su integridad y habilidad de afectar positivamente a aquellos que le rodean”…

“Si no está bien, no lo hagas; si no es cierto, no lo digas.”

Robert Nesta Marley 06-02-1945/11-05-1981).

Conocido como Bob Marley fue un músico, guitarrista y compositor jamaicano; líder, compositor y guitarrista de las bandas musicales.

La incongruencia impera en la actitud de los venezolanos que subsistimos en el territorio nacional. Es suficiente conocida la magnitud de las carencias de bienes, servicios públicos, alimentos, medicinas, transporte, combustibles y de todo aquello que otrora significaba bienestar para los ciudadanos paridos en esta “Tierra de Gracia”, detallarlas es “llover sobre mojado”.

Es obligatorio recordar que a quienes más ofertó la mal llamada “Revolución del Siglo XXI”… los más necesitados, son los que más han sufrido las consecuencias de políticas, desfasadas y fracasadas, que se han pretendido imponer, sobre todo en materia de economía y esta incide directamente en el bienestar de los ciudadanos. El caos en el cual nos sometieron no creo que sea por ineficiencia e ineficacia. ¡NO! Todo me hace presumir que fue plenamente planificado; una manera de perpetuarse en el poder.

En la medida en que los ciudadanos dependen más de las decisiones de quienes los gobiernan… más se atornillan los gobernantes en el poder.

Por tanto, no hago más que un llamado a reflexión sobre los daños colaterales que están haciendo a los ciudadanos quienes asumieron la autoridad suficiente para corregir los terribles problemas que azotan al país, y qué, en lugar de solucionarlos, los venezolanos nos hundimos en lo que podríamos definir como un estiércol que, cada vez más, acrecienta sus dimensiones y lo hace interminablemente insoportable.

Está situación sólo la hace posible la sumisión del pueblo que perentoria e imperiosamente debe recobrar la Gloria que le otorgó el haber sido… un “Bravo Pueblo.”

La omisión en el acatamiento al “Estamento Legal” supuestamente es penalizada de manera imprescriptible, si trata de Derechos Humanos.

Los incalculables daños físicos, y los daños psicológicos que se están ocasionando son superiores a los inmensos daños económicos generados. Como ejemplo tenemos el desastre eléctrico.

Supongo incalculable el costo de los artefactos electrodomésticos destruidos por los constantes cortes eléctricos y las incontroladas subidas de voltaje. Esto, acompañado con la destrucción de herramientas y equipos, sobre-todo aquellos electrónicos utilizados para el apoyo a la medicina; la computación ha sufrido los estragos del destructor sistema impuesto; programas, trabajos e información invaluable en cuanto a tiempo, profesionalismo y remuneración al trabajo como DERECHO HUMANO INVIOLABLE al igual que el derecho a la vida de algunas personas irremediablemente atadas a un respirador (tan sólo por citar un ejemplo) han sido destruidos en un segundo…

“POR UN CORTE ELÉCTRICO O SU RECONEXION”.

¿Cómo describir la incertidumbre que se vive a la espera de un corte eléctrico?

Maximiliano Pérez Apóstol