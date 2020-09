Fedecámaras: Solo garantizado el respeto a los preceptos constitucionales se puede superar la crisis #7Sep

Para que Venezuela pueda superar la crisis que hoy vive, es necesarios garantizar el respeto a los preceptos constitucionales, respeto a la vida, a la salud, a la educación, a la propiedad privada y derecho a elegir, si se mantiene la garantía para estas pequeñas cosas escritas en blanco y negro en un librito que se llama Constitución, esas son las peticiones que hace Fedecámaras para seguir garantizando a la sociedad la generación de empleo y producción.

El pronunciamiento lo hizo el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, al ser consultado en torno a los últimos acontecimientos, a la flexibilidad de la cuarentena, y a otras medidas del Ejecutivo, afirmando que estas propuestas son mas fáciles de cumplir, pero más difíciles de aplicar para aquellos que actúen con atavismos ideológicos o con los esquemas de de quítate tu para ponerme yo.

Destaca que estamos en una coyuntura del Covid-19, y en medio de esta coyuntura se deben tomar medidas que favorezcan la protección de las personas en términos sanitarios, pero también la favorezcan a las personas en términos económicos, visto que el 60% de la poblaciones trabajador por cuenta propia en la economía informal. Asimismo, dijo que en este marco se espera que los actores políticos tengan una suficiente, no se hable del país con las mejores notas, pero con suficiente madurez política para tratar de construir soluciones tomando en cuenta que Venezuela tiene el reconocimiento interno de unas personas y externo de otras personas, necesitamos ayuda humanitaria, se necesita financiamiento y reinsertar al país en los mercados internacionales, se requiere de voluntad política para construir acuerdos en el marco de la coyuntura con visión de futuro.

Balance de políticas de cuarentena

“Al hacer un balance de las políticas aplicadas para prevenir la pandemia, podemos decir que ha sido positivo, a pesar de que ha sido una situación de ensayo y error y de ir midiendo consecuencias en la medida en que se ha ido flexibilizando si lo vemos así de manera genérica, pero entendiendo que la economía no puede estar con esta intermitencia, que hay sectores que no pueden detener su proceso productivo y otros sectores, como las aerolíneas en tierra porque las perdidas serían realmente irreparables en términos de puestos de empleo, de productividad y en consecuencia de afectación a los patrimonios, sin duda alguna no es positivo lo que estamos viendo”, señala Cusanno.

Afirma que en esta intermitencia, las semanas que han sido de flexibilización, no es que hay grandes cambios en los anuncios de las personas que lamentablemente se infestan don el virus, quizás se debería ser mucho más rígido en cuanto a los protocolos de biosegurdad, pero mantener una flexibilización plena y completa durante todo el tiempo, porque a diferencia de otros países, no se puede olvidar que Venezuela ya venía con una importante contracción económica, que el país ya tenía unas deficiencias estructurales y que el Estado no tiene capacidad de poder dar una ayuda directa, verdaderamente razonable para que la ciudadanía pueda tener poder de compra para así satisfacer sus necesidades básicas, poder de compra que en consecuencia generaría un círculo virtuoso y no vicioso como el que se esta viviendo en términos de consumo, cuando hay un circulo virtuoso en términos de consumo, hay producción y se entra en esa cadena de valor que es que el ciudadano tenga poder de consumo, sale a buscar productos, bienes y servicios y los empresarios tienen la posibilidad, sobre las bases de sus capacidades, de producir para satisfacer las necesidades de la gente.

“Por cierto, producción que no solo depende de la capacidad de consumo de los compradores, sino también de los servicios básicos, que en Venezuela no podemos decir que están 100% cubiertos”, asegura el presidente de Fedecámaras.

Asegura que la persistencia del Ejecutivo de mantener el esquema del 7×7, señala que hay una serie de variables que están enmarcadas en los problemas de los servicios públicos, específicamente en cuanto al combustible.

“Cuando tienes un país donde no puedes satisfacer la demanda de combustible en los cuatro puntos cardinales, sin duda ya esto genera unos inconvenientes, después tienes un país que no podemos olvidar que no es desde el 13 de marzo, sino desde las sanciones, que tiene problemas de combustible, agua, luz y sin duda alguna pareciera que las consecuencias de 20 años de políticas públicas erradas, donde no hubo mantenimiento, medidas de prevención, donde además se favoreció la importación de productos que se hacían en Venezuela a costa del deterioro de la producción nacional, de allí que todo eso forma parte de esa poca flexibilización, a la hora de generar políticas públicas en el marco del Coronavirus”, aseguró.

La crisis de la gasolina

Recordó Cusanno, al referirse a la grave crisis que ha generado el desabastecimiento de combustible, que Venezuela es un país que soporta todo su proceso productivo sobre la movilidad terrestre, en términos de personas y de bienes y servicios.

“Nosotros no tenemos una importante vía férrea, aun cuando vas de Caracas hacia Valencia ves unas monumentales inversiones llenas de monte, de lo que una vez se vendió como la mejor vía férrea del continente; no tenemos un importante sistema de traslado de personas y mercancías vía transporte marítimo, aun cuando tenemos de este a oeste una importante cantidad de costas, que pudiesen permitir un sistema de distribución de personas y productos por esta vía, eso no existe, el mejor ejemplo Conferry lo que alguna vez fue hacia Margarita, es cierto que hace algunos días algunos tipos de gasolina para los aviones pequeños, no existía y de allí que no podían operar, y esto afecta a la movilidad de las personas y de la economía, hoy el 70% de las unidades de transporte público están paralizadas por falta de repuestos, por no tener los recursos ni el financiamiento para repararlas o renovar sus flotas, lo que es grave porque se trata de un servicio transversal que afecta a la economía y a la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo Cusanno.

No hay mucho que exportar

En torno a las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de convertir a Venezuela en un país exportador, el presidente de Fedecámaras recuerda que en el país tenemos una serie de deficiencias para abastecernos, a diferencia del pasado cuando eramos autosustentables en muchos rubros, admitiendo que si bien es cierto que hay que tratar de generar nuevos ingresos para la economía, ya que se destruyó la industria petrolero, también las industrias básicas de Guayana, indicando que lamentablemente lo estamos haciendo en las peores condiciones, indicando que el país está saliendo a una competencia de olimpiadas, en deportes de alta competencia, pero además como olimpiadas de invierno, es decir se esta haciendo, no solo sin los mejores instrumentos sin los mejores entrenamientos, pero además desnudos, dijo en entrevista en Fedecámaras radio.