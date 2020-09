EEUU ratificó sanción contra el procurador del régimen de Nicolás Maduro #8Sep

Durante la mañana de este martes, el Departamento del Tesoro realizó una actualización sobre los datos de Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, procurador del régimen de Nicolás Maduro, quien el pasado 4 de septiembre fue sancionado junto a tres funcionarios.

Se ha realizado el siguiente cambio en la lista SDN de la OFAC:

MUNOZ PEDROZA, Reinaldo Enrique, C. Gil Fortoul, Centauro A, 5-D, Santa Mónica, Caracas, Distrito Capital 1040, Venezuela; Fecha de nacimiento 28 de noviembre de 1971; POB Caracas, Venezuela; nacionalidad Venezuela; Género masculino; Cédula No. V-10869246 (Venezuela); El pasaporte 138050232 (Venezuela) vence el 25 de julio de 2021 (individual) [VENEZUELA]. -a- MUNOZ PEDROZA, Reinaldo Enrique, C. Gil Fortoul, Centauro A, 5-D, Santa Mónica, Caracas, Distrito Capital 1040, Venezuela; Fecha de nacimiento 28 de noviembre de 1971; POB Caracas, Venezuela; nacionalidad Venezuela; Género masculino; Cédula No. V-10869426 (Venezuela); El pasaporte 138050232 (Venezuela) vence el 25 de julio de 2021 (individual) [VENEZUELA].

La administración de Trump destacó sanciones contra la nueva rectora del Consejo Nacional Electoral del régimen de Maduro, Indira Alfonzo, además del procurador chavista, Reinaldo Muñoz, y del exgobernador de Anzoátegui David De Lima, vinculado a la polémica “Operación Alacrán” y también con negocios de Tarek El Aissami y Diosdado Cabello.

Otro de los sancionados fue José Luis Gutierrez también rector del CNE involucrado con el presidente de la directiva ad hoc de Acción Democrática, Bernabé Gutierrez, impuesto por el régimen.

Reacciones

David De Lima, exgobernador de Anzoátegui y uno de los sancionados por Estados Unidos se dirigió al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, tras la medida en su contra.

“Yo tengo 16 años sin ocupar un cargo público en mi país, por lo tanto, tengo 16 años sin manejar un dólar o un bolívar de ningún presupuesto público de Venezuela«, dijo a Pompeo a través de un video difundido en redes sociales.

De Lima señalado de ser el responsable de comprar votos de diputados opositores, aseguró que tampoco tiene contratos de ningún tipo con el régimen de Nicolás Maduro.

«Detrás de cada sanción hay grandes negocios. El que pide sanciones dentro de Venezuela es para hacer negocios allá», concluyó.

«Detrás de cada sanción hay grandes negocios. El que pide sanciones dentro de Venezuela es para hacer negocios allá», concluyó.





