Freddy Guevara: Vuelvo a la calle sabiendo que soy un rehén #9Sep

Freddy Guevara, diputado ante la Asamblea Nacional, salió este miércoles 9 de septiembre de la embajada de Chile tras recibir la medida de liberación del régimen de Nicolás Maduro otorgada el pasado 31 de agosto.

“Hoy después de 3 años vuelvo a la calle sabiendo que no soy libre, pero nos toca luchar, cada quien desde sus espacios, cada quien hasta donde pueda al máximo que pueda”, manifestó Guevara.

El parlamentario aseguró que todos los venezolanos somos rehenes de la dictadura.

“A cualquiera lo puede meter preso. Desde el 2017 me han perseguido, el secretario Almagro lo reconoció, y durante ese momento me dijo algo cuando se está en dictadura, los políticos deben poner el pecho frente al dictador por los venezolanos”, sostuvo.

También recalcó que “Aquí no hay nada legal, eso no fue un indulto. Aquí hay una dictadura y dijeron que por estos días no van a buscar de meterme preso”, dijo a los medios el dirigente de Voluntad Popular.