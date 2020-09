FVM: Proponen crear plataforma virtual que permita a estudiantes acceder a la educación #10Sep

La creación de una plataforma virtual, similar a la plataforma Patria, que le permita a los estudiantes poder acceder a la educación como debe ser, y no como está concebida en este momento, propone a las autoridades el presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, de cara al inicio del nuevo año lectivo..

Recordó que las clases van a comenzar con todas las deficiencias que tiene una educación de mala calidad, una educación que no le servirá al país absolutamente para nada y el responsable no es otro que el gobierno.

Estima que la educación a distancia es aplicada para el aprendizaje en adultos, ya que es la persona quien debe estar empoderado de los conocimientos necesarios para poder aprender.

Destaca que de acuerdo con el más reciente informe del sector educacional, entre padres y docentes, más de 90 % carecen de los recursos tecnológicos y la capacitación para contribuir con el aprendizaje de los estudiantes desde el hogar, dijo en entrevista radial.

El líder del gremio magisterial recordó que no tienen luz, no tiene electricidad, no tienen internet, y por lo tanto se les hace muy difícil manejar la educación a distancia, lo cual es perfectamente verificable en cualquier momento, solamente con realizar una visita a cualquier hogar en Venezuela, en forma aleatoria.