Albornoz: La UCLA no está en condiciones para iniciar clases, ni presencial ni a distancia #11Sep

Rubén Darío Albornoz, presidente de la Asociación de Trabajadores Administrativos de la Universidad Lisandro Alvarado (Ataucla), informó al Elimpulso.com que la UCLA no está en condiciones para iniciar clases, “ni presencial ni mucho menos a distancia“.

Albornoz reveló que los equipos para impartir clases en este recinto universitario fueron robados.

“La universidad no tiene equipo. Todos fueron robados porque no había dinero para pagarle a los vigilantes. No tenemos como dar clases de manera virtual. Tenemos que hacer un inventario total para ver en qué condiciones real está la universidad y si de verdad podemos asumir las clases vía online“, manifestó.

El también representante del Sindicato de Trabajadores (Sindeucla) indicó que se le exigió al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria el suministro de equipos de bioseguridad para evitar un foco de contagio del virus dentro de la institución y hasta ahora no han obtenido respuesta.

“Se decidió elaborar un petitorio de bioseguridad, incluyendo a profesores, a empleado obrero e incluso a los estudiantes. Eso daba un monto que le fue enviado a través de un documento bien explícito y explicativo al ministro, pero no hemos recibido respuesta”.

