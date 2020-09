Gobierno colombiano pidió perdón por caso de violencia policial #11Sep

El gobierno colombiano, en la voz de su Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se disculpó este viernes 11 de septiembre por el caso de brutal maltrato policial que recibió un ciudadano el martes 9 de septiembre, el cual le costó la vida y desató protestas en ese país.

El ciudadano fallecido respondía al nombre de Javier Humberto Ordóñez y las protestas desencadenadas a raíz de ese hecho, dejaron al menos 13 decesos más en la ciudad de Bogotá.

El funcionario colombiano afirmó que les duele e indigna la muerte de Ordoñez y pidió perdón en nombre de la policía por lo ocurrido. “La policía nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”, dijo el ministro.

Indicó también Holmes Trujillo que dos de los policías que aparecen en un video usando una pistola táser contra Ordoñez, fueron suspendidos y, para efectos de continuar con celeridad en las investigaciones, se dictó auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio.

Agregó que la suspensión de los funcionarios se hizo para proceder a apartarlos de la institución con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación.

No obstante estas medidas no han hecho que cesen las protestas, debido a que se hizo público que Ordoñes no murió por las descargas eléctricas, sino por los golpes que le propinaron los policías.