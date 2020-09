El arte y la música rinden homenaje a Barquisimeto en su cumpleaños #14Sep

Este 14 de septiembre la capital larense arriba a sus 468 años de fundada, y además de ser conocida como la ciudad crepuscular y la capital musical de Venezuela, ha visto nacer a importantes músicos y artistas que enaltecen el gentilicio guaro.

Armando Villalón, destacado pintor barquisimetano, siempre ha demostrado su amor por esta tierra en cada una de sus obras.

“Barquisimeto es mi ciudad, donde nací. De mi época recuerdo a una ciudad distinta, había mucha mística y formación. En las escuelas le enseñaban a uno moral y cívica, uno aprendía a comportarse y dar los buenos días, buenas tardes y ser educado con las personas mayores”, recuerda el maestro Villalón.

¿Qué extrañas del Barquisimeto de ayer?

-Al Valle del Turbio que era un colchón de colores bellos, con aquel verdor de la siembra de caña. Puedo contar además que yo nací en la calle 28 entre carreras 24 y 25 en pleno centro y entre otras cosas cuando estudiaba tuve la oportunidad de oír un concierto de Alirio Díaz.

Otra de las cosas que recuerdo es que acompañaba a mi mamá a la Divina Pastora, nos íbamos de Barquisimeto a Santa Rosa, era como un viaje, no existía la avenida Lara sino que era una carretera y yo recuerdo que cuando uno pasaba por las casas, la gente las adornaba con flores azules y blancas.

¿De volver a nacer, le gustaría que fuese en Barquisimeto?

-Claro me siento muy orgulloso de ser de Barquisimeto. De volver a nacer escogería sin dudas a esta mi ciudad.

¿El mejor regalo en su aniversario?

-Educación y formación a las nuevas generaciones, todos los conocimientos que pueda brindar se los regalaría. Es muy importante que quienes nos dirijan estén bien formados académicamente.

¿De pintar una obra sobre el Barquisimeto actual, qué dibujaría?

-Reflejar el Barquisimeto de hoy no les va a agradar a la gente, porque no es el Barquisimeto que yo pinté, pero amo a mi pueblo y cuando salgo fuera de nuestras fronteras con mis obras me siento feliz y contento de representarla, somos gente bondadosa y hospitalaria.

“Barquisimeto la ciudad de mis amores”

Luis Alfonso Pernía, vocalista de la agrupación Santoral, ha dedicado su carrera a cantarle a su ciudad natal, la que manifiesta siempre está presente en cada uno de sus proyectos.

“Barquisimeto es la ciudad de mis amores, nací y viví casi toda mi vida ahí, aunque tengo 5 años viviendo en Caracas, Barquisimeto sigue siendo mi punto de partida en lo que hago y en cada uno de mis proyectos”, expresa con gran emoción.

¿Qué es lo que más extrañas de Barquisimeto?

-Lo que más extraño es mi familia, acá vivo con mi esposa, dos hijos y está una prima, pero allá tengo a mis hermanos, sobrinos, primos.

Confiesa que también le hacen falta los famosos pepitos guaros. “Acá en Caracas son terribles” detalla entre risas.

¿Lo que más te gusta de la ciudad?

-He estado en muchas ciudades pero el atardecer larense, el crepúsculo y sus colores son de las cosas más bonitas. Estando en casa de mi mamá a eso de las 6:00 de la tarde me sentaba con ella en la ventana a tomar café y ver los atardeceres.

Otro de los iconos de Barquisimeto por el que más se siente atraído es el Monumento Al Sol del artista venezolano Carlos Cruz Diez. “Para mi es una de las obras más hermosas que tenemos en nuestra ciudad, toda la vida he vivido por esa zona y me parece que es una obra maravillosa.

¿El mejor regalo en este cumpleaños 468?

-Dirigentes competentes, gente que tenga la capacidad de hacer las cosas bien. Todo lo que es la infraestructura sobre todo aquellas que te generan sensaciones diferentes deben ser rescatadas. Debe haber una consideración con los artistas que permitieron que sus obras fueran a ciudades como la nuestra.

¿Qué le cantarías a la ciudad en su aniversario?

-Le cantaría un poco a la añoranza de volver, creo que es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera de Barquisimeto, van 7 meses que no voy porque desde que arrancó la cuarentena no he podido. Pienso que siempre volver a tu tierra te da buenas energías indistintamente del desastre que se pueda estar viviendo con el tema de la luz y la gasolina.

Las Barquiyanas le cantan a Barquisimeto en su cumpleaños

Esta agrupación con más de 16 años de trayectoria conformada por seis damas y cuyo nombre surgió de la unión de Barquisimeto y El Tocuyo, no perdió la oportunidad de dedicarle en su aniversario una pieza musical a la ciudad que las vio nacer.

