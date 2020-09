Personal obrero de educación es llamado a trabajar bajo amenazas de despido en Anzoátegui

El Sindicato Único de Trabajadores de los Institutos Educativos del estado Anzoátegui (Sutieanz), tanto los dependientes del Ministerio de Educación nacional como del Ejecutivo estadal, denunció que el personal obrero está siendo llamado a trabajar, ante el inicio de clases el próximo 16/9, sin las condiciones necesarias para resguardar su seguridad frente a la pandemia de coronavirus.

“El protocolo para estar en estos momentos dentro de las instituciones, es cero (…) no tenemos HCM, no tenemos servicios funerarios y los Bs 400 mil que devengamos mensualmente no nos alcanzan para comprar medicinas”, dijo Rodolfo Achique, secretario general de Sutieanz.

Agregó que los directores de los planteles públicos en la entidad han recurrido a amenazas de despido para obligar a los trabajadores a reincorporarse a sus funciones.

Por tal motivo, hizo un llamado a Carmen Castillo, jefa de la Zona Educativa, a fin de que se vigilen y corrijan “los atropellos que se están cometiendo hacia el personal obrero de las instituciones”.

El delegado Jeremy Martínez afirmó que existe una inamovilidad laboral por la crisis sanitaria, decretada por Nicolás Maduro, que los respalda.

“Estamos adheridos a la ley, para garantizar nuestra vida y poder retomar nuestras labores en mejores circunstancias”.

Según los representantes sindicales, los directores de los colegios alegan cumplir los lineamientos de la Zona Educativa.

Jairo Longar, secretario de finanzas del grupo sindical, señaló que la semana pasada sostuvieron un encuentro con un representante de la institución y que éste no pudo garantizar las condiciones requeridas para volver a trabajar en los espacios académicos.

“Desde hace mucho tiempo, la Zona Educativa viene vulnerando los derechos de los trabajadores, la Ley Orgánica del Trabajo y la contratación colectiva”, agregó Achique.

Los afectados aseguraron que tienen que trabajar “a modo de colaboración”, ya que no cuentan con los materiales e implementos necesarios para cumplir sus tareas.

Aseveraron que no se reincorporarán a sus sitios de labores hasta que los directivos y la Zona Educativa asuman y ofrezcan condiciones óptimas para su “normal y seguro desempeño”.

En caso de continuar el asedio laboral, recurrirán a protestas de calle y agotaran todas las vías legales para que sus derechos sean reivindicados.

Apoyo

José “Cheo” Hurtado, secretario de reclamos de la Federación de Trabajadores de Anzoátegui (Fetranzoátegui), respalda radicalmente a los obreros en sus planteamientos. A su juicio, se está jugando con las madres y los padres de familia del eslabón más humilde de la administración pública.

“Hay que tener en cuenta que ellos, por ejemplo, pagan más para moverse a sus puestos de trabajo que lo que devengan mensualmente y que, además, corren el riesgo de llevar a sus casas el virus y no una bolsa de comida”, puntualizó.

