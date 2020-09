Juan Guaidó a El Tiempo: Capriles no representa ni a la mayoría ni al Parlamento

El presidente encargado Juan Guaidó insistió en que para las elecciones convocadas para el 6 de diciembre no hay ni condiciones ni garantías mínimas para participar. El líder de la Asamblea propone un plebiscito, que se realizaría entre octubre y noviembre para permitir a los opositores demostrar que son mayoría.

Durante una entrevista para el diario El Tiempo de Colombia, Guaidó aseguró que su propuesta la respaldan 37 partidos y un centenar de organizaciones, pero no dirigentes como el exgobernador Henrique Capriles.

El presidente interino considera que la posición de Capriles es individual y no favorece en nada al proceso democratico, además asegura que en la oposición hay “unidad de propósito”.

“Yo no quiero personalizar porque eso alimenta una diatriba pública que no nos beneficia (…). Hoy no favorece de ninguna manera participar en un fraude. No beneficia a nadie, ni al proceso democrático, una negociación paralela con la dictadura. No estoy diciendo que una negociación, por cierto, en su momento, no sea necesaria. Lo hicimos en Noruega hace un año”, comentó Guaidó

El presidente (E) aseguró al medio colombiano que se mantendrá en Venezuela y a la cabeza del parlamento al que no renunciará como “instrumento de lucha”, bajo la premisa de una “continuidad constitucional”.

“Yo voy a estar ejerciendo mis funciones hasta el último momento, hasta el último de los alientos, hasta lograr nuestra libertad, hasta lograr nuestra democracia. Estaré en enero en Venezuela, independientemente de lo que suceda, entendiendo los riesgos, pero, sobre todo, con la responsabilidad de lograr una transición y de recuperar la dignidad, la felicidad de nuestra gente”, sentenció Guaidó.