Aerolíneas están listas con protocolos de bioseguridad a la espera de la autorización para iniciar vuelos

Las aerolíneas nacionales e internacionales que operan desde y hacia territorio venezolano, ratificaron que han venido implementando todos los protocolos de bioseguridad y están listas, esperado solamente por las instrucciones del Instituto Nacional de Aeronátuca Civil (INAC) para arrancar con sus operaciones.

En efecto, la empresa Aerotravel Service, organizó una conferencia virtual, con la finalidad de que las diferentes aerolíneas pudieran presentar a la audiencia los protocolos de bioseguridad a ser implementados una vez se autorice el inicio de operaciones, así como también los adelantos que en este tema se están llevando adelante en los diferentes aeropuertos donde operan y cuales serán sus posibles itinerarios de vuelos , una vez que se reactiven las operaciones de vuelo.

José Luis Pino, presidente de la empresa organizadora, hizo un reconocimiento a los representantes de Laser Airlines, Aerolíneas Estelar, Avior Airlines, Venezolana, Aerocaribe, Swasca Airlines, COPA Airlines, Plus Ultra y AirEuropa.

En todas las exposiciones hubo coincidencias en todos los vuelos el uso de las mascarillas es obligatorio, en vuelos largos se debe disponer de dos o mas mascarillas, uso de guantes de látex, hacer uso de los baños en los aeropuertos antes de abordar los aviones, los equipajes serán desinfectados, los equipajes de mano deberán ser colocados debajo de los asientos, no se aceptan acompañantes a los terminados aéreos, los niños que viajes solos serán acompañados por sus padres hasta ser entregados a la tripulación del vuelo, se debe presentar una declaración jurada de salud, antes de ingresar a los aviones se tomara la temperatura a los pasajeros y quien se niegue a que se la tomen, no le permitirán el acceso a la aeronave y si hay alguien sospechoso, se notificará a las autoridades del aeropuerto, se debe evitar la movilidad dentro de los aviones y no debe haber contacto entre los pasajeros, la comida estará sellada y se entregarán a los pasajeros gua embotellada.

El Presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Humberto Figuera, ratificó que hasta los momentos no existen indicios de que se vayan a iniciar los vuelos en el corto plazo.

En cuanto a los protocolos que deben cumplir los terminales aéreos, explicó que estos deben limpiar sus instalaciones dos veces al día, los baños deben estar permanentemente dotados con agua y jabón para el lavado de las manos; distanciamiento físico en todas las áreas del aeropuerto y entre todas las personas que hagan vida, ya sea permanentemente como empleados o transitoriamente como pasajeros; tienen que instalar dispositivos especiales para que los pasajeros, empleados y quienes hagan vida en los aeropuertos puedan desechar las mascarillas, tienen que colocar tubos de desinfección y de control de temperatura para el ingreso a los terminales, las visitas a los sitios de trabajo están restringidas y el aeropuerto tiene que capacitar a su personal sobre lo que es el COVID- 19, la forma de prevenirlo y la forma de evitarlo; tiene que colocar en los ascensores una señalización sobre cuantas personas pueden subir al ascensor para evitar las aglomeraciones y debe colocar carteles y avisos en todas las áreas donde sea posible, para informar sobre los procedimientos de protección y colocar a lo largo del terminal, suficientes dispensadores de gel.

Los servicios de carretilleros, maleteros, taxistas, deben estar ubicados fuera del terminal; las máquinas de rayos X tienen que ser desinfectadas cada vez que se cambio el personal que las usa; se deben colocar en los mostradores laminas de acrílico; la revisión de los documentos será visual y las correas transportadoras de las maletas tienen que sea desinfectadas luego de cada vuelo y el equipaje antes de ser embargado en el avión, tiene que ser desinfectado, señaló Figuera.