RETACITOS #20Sep

Un verdadero movimiento telúrico ha provocado en el seno del alto gobierno, el contenido del Informe del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, en el cual exponen que hay “motivos razonables para creer que se han cometido violaciones de las normas internacionales sobre derechos humanos, así como crímenes de acuerdo con el derecho penal nacional e internacional” en Venezuela. En el informe se expone, además, un análisis de las ejecuciones extrajudiciales del Ejecutivo en el marco de la lucha contra la delincuencia. Pero si algo tiene una gran significación, es que por primera vez se está señalando a los presuntos responsables de las violaciones de los derechos humanos y de la comisión de delitos de Lesa Humanidad, cuando expone “La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, teniendo la capacidad para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas”. La gravedad de tales acusaciones contenidas en este Informe de 442 páginas, con declaraciones de ex funcionarios públicos, de personas víctimas de las acciones de violencia contra sus personas, lo cual es contundente e irrebatible. Llama la atención que el propio jefe de la ONU, Antonio Guterres, exhorta a las autoridades venezolanas que se tomen en serio el informe “muy preocupante” sobre graves crímenes. Por supuesto, tal como era de esperarse el canciller Arreaza calificó el informe de la ONU como un documento ”plagado por falsedades y sin rigor metodológico”, afirmando que se trata de un texto subordinado a los intereses de Washington. Pero lo cierto es que su contenido es verdaderamente demoledor.

Por supuesto, esta reacción tratando de desvirtuar el contenido del informe y generar una matriz de opinión de desprestigio en contra de quienes lo elaboraron, era de esperarse, no pueden hacer otra cosa. La gente de la oposición señaló que con este informe se ratifica y se pone al descubierto, a nivel de la comunidad internacional, todo lo que conocemos los venezolanos y que es lo que se ha estado denunciando en los últimos años, ya que todas estas atrocidades que allí se recogen son conocidas, e incluso muchas personas las han vivido en carne propia. A nivel internacional la Organización de Estados Americanos apoya informe sobre crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela; la Voz de America (VOA) señala que Informe de la ONU abre camino a investigación en la Corte Penal Internacional; según EFE, Amnistía Internacional calificó como un hito el Informe de la ONU sobre crímenes de Maduro; mientras que PROVEA señala sobre el Informe: Revela la política estatal para violar DDHH. Por supuesto, la noticia sobre violación de DDH en Venezuela desde el momento en que se dio a conocer, sobresalió en medios y agencias de distintas tendencias políticas alrededor del mundo: el prominente medio norteamericano The New York Times: Gobernantes venezolanos implicados en crímenes de Lesa Humanidad. Aún cuando el régimen trata de restarle importancia, ante el mundo se ha expuesto un Informe de la ONU muy bien documentado, con suficiente soportes, que ha dejado al régimen, como se dice en términos coloquiales, “desnudo en medio del patio”, de manera que quienes en la comunidad internacional, aun pudieran tener algunas dudas sobre la realidad que ha estado viviendo el pueblo venezolano, en las últimas dos décadas, las mismas deben haber quedado despejadas y estamos seguros que este Informe se convertirá en un Best Seller.

El panorama expuesto por el profesor Orlando Alzuru en relación con el deterioro de la infraestructura de las edificaciones escolares; los salarios de los profesionales de la docencia y las perspectivas de la educación a distancia, son verdaderamente alarmantes. Asegura que el 90% de las 25.000 edificaciones escolares que dependen del Ministerio de Educación, no están aptas para el inicio de clases presenciales, advirtiendo que el anuncio de comenzar el año lecto el 5 de octubre, no le da tiempo para recuperar estas instalaciones. Señal que hay edificaciones escolares donde acuden 800 estudiantes y tienen un solo baño que es utilizado por los alumnos, profesores y trabajadores, convirtiéndose en un centro de potencial contagio del COVID-19. Sobre la educación a distancia indico que no ha funcionado y de acuerdo con una investigación que hizo la FVM con la UCV, el 98% de los padres encuestados dijeron que la educación había sido de mala a mucho peor y que solamente el 2% de los alumnos había adquirido los conocimientos para pasar a un grado inmediatamente superior, recomendando al Ejecutivo implementar una Plataforma digital que llegue a todos los estratos, para que se pueda dar una educación a distancia de calidad. Pero lo más patético es lo relativo a los salarios que perciben los docentes, señalando que en el nivel I gana quincenal Bs. 32.952, 62 céntimos y el docente VI, con más de 20 años en la educación, con postgrados, doctorados, lo que gana Bs.384.651 quincenal , asegurando no tienen ningún tipo de seguridad social. El resultado es la deserción de los docentes, sin ni siquiera cobrar las prestaciones sociales; que nadie esté estudiando esta carrera y que una gran numero de maestros y profesores se hayan dedicado a la economía informal, que les genera los medios para poder subsistir, es decir un panorama nada alentador para el magisterio.

El inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta, no se sabe si fue que lo traicionó el subconsciente y puso en evidencia sus temores de que mucha gente no vaya a participar en la comparsa electoral que vienen montando para el 6D, que de paso ya tiene el rechazo de la muchos países de la comunidad internacional, por no cumplir con las condiciones mínimas para garantizar su pulcritud y transparencia, cuando anuncia la posibilidad de que efectivos de las FAN busquen a los votantes a sus casas para que vayan a sufragar, lo que ha encendido las alarmas de inmediato, porque sería una manifestación clara de que están dispuestos a realizar las elecciones a como dé lugar, llueva truene o relampaguee, pero lo más grave es que pretendan llevar a la gente “nariceada”, tomando en consideración que en Venezuela el voto no es obligatorio y no se sanciona a ninguna persona que haya decidido no participar en el proceso electoral, sobre todo si como ocurre en esta oportunidad, no se tiene confianza en el árbitro electoral, tampoco en las manipulaciones que ha venido haciendo el régimen en contra de las organizaciones políticas tradicionales, despojándolas de sus símbolos, siglas y desconociendo a sus legítimas autoridades. Por supuesto después que se dio esta información, salieron a decir que no era eso lo que se había querido decir, pero no hay que olvidar que cuando el río suena es porque piedras trae, así que hay que estar muy atentos en torno estas perversas intenciones del régimen en contra de la mayoría de los venezolanos que ha manifestado su intención de no votar.

Por cierto continúa tomando cuerpo el malestar que existe entre las mujeres venezolanas, debido a que a la hora de la escogencia de los candidatos a ser postulados como candidatos a encabezar las listas para aspirar a un escaño en la Asamblea Nacional, se continúan dando prioridad al género masculino, es una odiosa y desagradable discriminación contra el llamado “sexo débil”, desconociendo que en estos momentos en el país existe un grupo de valiosas mujeres que han ocupado y ocupan posiciones gerenciales en numerosas empresas nacionales; profesionales universitarias con maestrías y doctorados, que pudieran muy bien representarnos en el Parlamento con mucha mayor propiedad que muchos de los personajes que en estos momentos vemos que están encabezando las listas, no solamente en el resto del país, sino también en el estado Lara, donde se conoce todo el mundo y se sabe de qué píe cojea cada quien. Incluso en nuestras investigaciones hemos podido determinar que en algunas de las organizaciones políticas a las propias militantes lo más que les han ofrecido es ser segunda o tercera suplente. Aun falta tiempo, ojalá que quienes dirigen estas organizaciones se den cuenta que están actuando de espaldas a las nuevas realidades y actúen en consecuencia dándoles a las damas la posición que se merecen, ya que como lo mencionamos la semana pasada, las listas no pueden convertirse en un “festín de testosterona” en algunos casos de muy mala calidad.

Los problemas con el abastecimiento de gasolina, estan muy lejos de resolverse, y la llegada de los dos barcos iraníes, es una solución coyuntural que no va al fondo del problema, que sería producir en las refinerías nacionales el combustible suficiente para atender la demanda interna. Según la gente que trabaja en el sector, apenas se están produciendo 30.000 barriles de gasolina al día y el consumo son 100 mil a 120.000, es decir que hay un déficit entre 70.000 y 90.000 barriles por día. Se está hablando de crear un marco legal para que los privados puedan importar gasolina, pero evidentemente que esto solo lo podrán hacer quienes tienen mucho dinero y los enchufados. En todo caso, en Maracaibo, al parecer el gobernador supuestamente está permitiendo que empresarios privados estén trayendo gasolina desde Colombia, comentándose entre los propios maracuchos, que el personaje ha sido uno de los primero interesados en que se concrete esta alternativa, ya que de acuerdo con las malas lenguas zulianas, el personaje dizque es propietario de dos estaciones de servicios premium , de las que venden el combustible en dólares, de manera que si esto es cierto, el personaje vuela con todo y jaula, pero seguramente a la gente de la región lo que le interesa en estos momentos, es que haya el producto y que puedan llenar sus tanques sin perder días o semanas en una cola, así que amanecerá y veremos.

Sería interesante averiguar si es cierto que hace unos 15 o 20 días aproximadamente, al parecer se desaparecieron de los depósitos de transguiso unos 40 cuñetes de aceite de motor de 20 litros cada uno, que a los precios actuales significa una bologña de dólares, tomando en consideración que están vendiendo un litro entre 5 y 8 dólares; sin embargo, lo más cómico de esta historia, es que después del extravío de estos lubricantes iniciaron una especie de cacería de brujas y afirman que el jefecito, de quien se dice que es uno de los “toñecos” de Carmelina, giró instrucciones para que comenzaran a revisarles los bolsos a los trabajadores, quienes expresaron su molestia, ya que no podían entender como el personaje podía ser tan bruto para no entender que un cuñete de aceite, ni que sea flexible, puede caber en un bolso. Por cierto, parece que en esta empresa o hay fantasmas, o hay muchos vivos, porque con motivo de esta nueva desaparición de bienes, afectando al erario público, algunas personas rebobinaron y recordaron que en este mismo año, se desapareció una gandola con un contenedor cargado de cauchos para los autobuses Yutong, días después apareció la gandola, pero el contenedor estaba vacío, a este caso lo cuarentearon, le echaron la correspondiente tierrita encima, y nunca se supo de los neumáticos, por lo que suponemos que en esta oportunidad, tampoco habrá responsables ni sancionados manteniéndose la más absoluta impunidad.

Luego que vimos esta semana en una emisora capitalina, unas declaraciones del burgomaestre achocolatado, anunciando los planes y proyectos de obras a desarrollar en Barquisimeto, llegamos a la conclusión de que le va a comenzar a crecer la nariz como el caso del cuento infantil famoso muñeco de madera al que todos desde niños conocimos como “Pinocho”. En efecto, solamente basta con hacer un recorrido por algunos de los barrios alejados del centro de la ciudad, para darnos cuentas del estado de deterioro en el que se encuentran las principales vías de estas zonas, al margen de la refacción que se le hizo al Parque Ayacucho, el cual mantienen cerrado al acceso al público y solamente lo abren cuando van a realizar algún acto político del PSUV, no existen obras de envergadura que hayan sido responsabilidad de la Alcaldía, y que conste que en esto comparten responsabilidad el sargento de Nirgua, la profesora, el sindicalista de la R al revés y ahora el achocolatado. Basta con que caigan cuatro gotas de agua seguidas para ver las calles anegadas y las numerosas lagunas que se forman, debido al colapso de los drenajes, ya que nadie se ha atrevido a meterle mano; la anarquía de los comerciantes informales hoy ha disminuido por la pandemia, pero antes de marzo se instalaban donde mejor les parecía, de manera que las quejas de los barquisimetanos por las redes son la mejor demostración de que el cargo le ha quedado muy grande al chamo y confiamos en que no le haya pasado por la cabeza la idea de sustituir a Carmelina en el cargo, porque esa si sería una torta descomunal, confiamos que ni se le ocurra, los larenses se lo agradecerán.

El tiempo sigue pasando de manera inexorable y los dirigentes de los partidos políticos no aprende, no escarmientan, se siguen tropezando con la misma piedra, el mismo comportamiento, la misma forma de pensar, imponiéndose las actitudes mediocres y acomodaticias estimuladas por las apetencias personales. De allí que hoy los observadores imparciales señalan como en el reciente acuerdo que suscribieron 37 organizaciones políticas en busca de mantener la unidad, ya se comienza a ver cómo han comenzado a surgir las diferencias, ya que al parecer los “caciques” del G4 tratan de imponer sus criterios, a este lo reconocemos, pero a este otro no, cayendo en las mismas torpezas que tanto le critican a los partidos del proceso, dando entonces la impresión de cara a la opinión pública, que son imagen y semejanza, creyéndose dueños de la verdad absoluta, menospreciando a las otras 33 organizaciones, cuando en estos momentos lo que se impone y así lo ha expuesto Guaidó a los cuatro vientos, es mantener la unidad, ya que es la única manera de que haya alguna posibilidad de que produzca el cese de la usurpación, uniendo esfuerzos frente al escenario que hoy tenemos por delante y a los retos y desafíos que se están planteando. A lo mejor a muchos no les gusta que estas cosas se les digan públicamente, pero como afortunadamente no tenemos compromisos de ningún tipo con nadie, podemos hacerlo y dormir a pierna suelta.

Por cierto existe preocupación en algunos sectores de la región, por los acontecimientos del pasado 10 de septiembre en las instalaciones del Colegio Médico del estado Lara, donde luego de que les autorizaron el uso de algunas áreas para la realización de una conferencia de prensa, cuando se presentaron al lugar tenía cadenas puestas en las puertas de acceso. Como ya lo señalé el primer error del CMEL fue haber dado una autorización, de entrada tenían que haberse negado a permitirlo y hacérselo saber a los organizadores; no se puede pretender realizar una Rueda de Prensa con más de 50 personas, eso no existe y menos en Lara. Ahora bien, las personas afectadas por la decisión de la directiva del Colegio están en su derecho de pedir una explicación y el gremio no puede estar imponiendo condiciones, como si se tratara de la Corte Penal Internacional, además hay médicos entre quienes están solicitando las reuniones, ya que debe suponer que la intención es aclarar que el objetivo del encuentro era honrar a los Héroes de la Salud, que estaba siendo promovido desde Caracas, de manera que las organizaciones políticas de la región, no tenían ninguna participación en esta actividad. Confiamos en que bajen las tensiones y las partes puedan reunirse y ponerse de acuerdo, no olvidando que el enemigo está en Miraflores y sólo unidos se podrá poner cese a la usurpación.

Algunas encuestas que se han estado realizando en las últimas semanas en el país, a nivel de los acontecimientos políticos en el marco de la pandemia, han estado arrojando unos resultados inquietantes, señalan por ejemplo que el personaje defenestrado de ABP tiene un rechazo del 98; mientras que en el Circuito 3, No Canto tiene el mayor rechazo; aseguran que los adecos de Lara son los que tienen el mayor rechazo en todo el territorio, así como también el turco de Valencia, quien al parecer por eso se ha mantenido con muy bajo perfil en los últimos días. Asimismo sigue llamando la atención que el tiempo sigue pasando de manera inexorable, y el Indio de Bolívar de después de que el TJS le hizo entrega formal de los símbolos y los colores de AD, al parecer se ha conformado con eso y no ha reclamado ni los activos de la organización en el resto del país, llamando poderosamente por que no le hayan metido mano a La Pochocha, en Lara, comentándose tras bastidores que Berny al parecer no quiere meter las narices en los predios del Inefable, sin que se conozcan las razones, aun cuando algunos afirman que ello es en agradecimiento a “favores recibidos”, lo cual no debe extrañar ya que todos conocen que una de las cosas que siempre lo han caracterizado es que le agrada hacer favores, pero luego pasa facturas y al parecer esto es lo que ha venido aconteciendo, pero en todo caso hay mucha inquietud entre los “seguidores” del Indio, sobre todo por la falta de actuaciones contundentes para demostrar que ciertamente tiene el control del partido, porque hasta ahora lo que se evidencia es todo lo contrario. Así que amanecerá y veremos.

Juan Bautista Salas