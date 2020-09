Diputada Karim Vera: 75% de los estudiantes en Táchira no podrán recibir clases por internet #21Sep

La ausencia del servicio de Internet y de luz eléctrica impedirá que el 75% de los estudiantes del estado Táchira pueden recibir clases a distancia, denuncio la presidenta de la subcomisión de frontera de la Asamblea Nacional, diputada Karim Vera, advirtiendo que esto ocasiona un retraso que n o puede ser polítizado.

“Los tachirenses estamos sometidos a vivir apagados, a sobrevivir desconectados, a oscuras. 12 horas sin luz se ha vuelto una lamentable rutina que nos ha afectado en todo, uno de los escenarios más crueles es ver como nuestros hijos, estando vulnerables, pierden clases por la dinámica que debe haber para protegerse del contagio por la pandemia que aqueja al mundo, la conectividad es nula”, explicó Vera.

Aseguró que de 110 mil niños y jóvenes del estado “en el mejor de los casos, sólo el 25% podrán conectarse y culminar una clase. A los maestros se les complica el escenario, no sólo por el caos causado por el coronavirus, el tema de conexión que los lleva a reinventarse para evitar retrasos escolares y a eso se le suma un salario que llega tarde de 1,5 dólares por mes, cómo se puede vivir así, en una zozobra constante en la que sobrevivimos”.

La legisladora precisó que la preocupación en los padres, representantes y de los maestros es enorme porque los estudiantes no podrán prepararse y a eso se le suma el regreso a las aulas que ya asomaron voceros de Nicolás Maduro para el mes de octubre durante las semanas de flexibilización, “en una país donde no se cuenta con los servicios básicos, cómo pretenden que nuestros hijos tengan rendimientos óptimos y peor aún, que sean expuestos al virus. Es necesario que se recapacite en todas las medidas y no se juegue con la educación ni la vida de nuestros hijos, ellos no son estadísticas, no pueden ser vistos como simple bandera política, estamos destruyendo el futuro de lo que va quedando de país”, aseguró la parlamentaria.