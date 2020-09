Asdrúbal Oliveros: Recursos que descontará el BCV del encaje ejercerá más presión al tipo de cambio #23Sep

Los 30 billones de bolívares que descontará el Banco Central de Venezuela del encaje, se hará una sola vez y se irá diluyendo en el tiempo de manera semanal, aclaró el economista y director de Ecoanalítica, porque en principio se pensó que se estaba hablando de 30 billones todas las semanas.

Explicó que el efecto puede diluirse en tres o cuatro semanas, de manera que se podría sentir desde esta fecha hasta el 15 de octubre el efecto de esa medida y el alivio hacia la banca, monto que en definitiva no supera los US$ 80 millones.

“Creo que esto va a tener tres efectos principales, lo primero es que la banca pueda tener un poco más de liquidez para prestar, principalmente los famosos créditos indexados que se ajustan con la variación del tipo de cambio y que no le dan a la banca perdidas significativas en su balance; el segundo elemento es que mucha gente se emocionó pensando que pudiera venir un aumentos en los créditos al consumo, en las tarjetas de crédito, pero esto no esta planteado porque al final esas tasas de interés siguen estando muy lejos de lo que es el costo financiero para los bancos y generan grandes pérdidas, de manera que no hay incentivo para aumentar los niveles de créditos al consumo y, por ultimo, en una economía hiperinflacionaria toda expansión de bolívares, bien sea que se de por el crédito, porque el gobierno gaste más, estos bolívares siempre van a ir al mercado cambiario, entonces vas a sentir una presión muy importante adicional a las distorsiones que este mercado tiene y que son propias de esta economía, con lo cual va a estar presionado al alza, habría que ver si el gobierno va a tomar alguna medida adicional, pero yo diría que a lo largo de estas tres o cuatro semanas, vamos a ver presión significativa de la tasa de cambio que se puede materializar, ya que un exceso de un 25% de más demanda diaria en las transacciones de divisas, ya vemos como esta evolucionando el tipo de cambio, eso significa más depreciación del tipo de cambio en estas próximas horas”, dijo Oliveros.

Advierte que esto lo que demuestra es que al final esto es un “cuero seco”, ya que no puedes pretender darle un alivio al sistema financiero, que ciertamente lo necesitaba, darle un alivio a las empresas para acceder a créditos y que eso no se vaya a materializar en presión hacia el tipo de cambio en esta economía, es parte de los costos que te toca asumir, afirmó Oliveros en el Circuito Éxito.