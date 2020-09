VIDEO Henri Falcón: Yo no soy candidato a la Asamblea Nacional #24Sep

View this post on Instagram

El exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, manifestó este jueves 24 de septiembre que no será candidato en las cuestionadas elecciones parlamentarias, pero expresó que estaría dispuesto a “rescatar” la gobernación de la entidad en los próximos comicios regionales. “Yo no soy candidato a la Asamblea Nacional, lo digo con toda claridad. Si a mi me correspondiera en atención a la realidad política y social del momento asumir el desafío y el reto de rescatar la gobernación del estado para ir a un proceso de regeneración de la política, yo estaría dispuesto a aceptar ese reto con el acompañamiento del pueblo de Lara”, declaró Falcón. Por otra parte, propuso una “tregua por la vida” a los principales actores políticos del país, entre ellos el presidente (E) de la República, Juan Guaidó y Nicolás Maduro, con la finalidad de brindar soluciones a las necesidades de la población. “Vamos hoy a coordinar un plan de emergencia para obtener recursos necesarios que nos permitan atender la crisis de salud, la falta de alimentos y gasolina, así como otros problemas urgentes que demandan los venezolanos. Hagamos una tregua ya por la vida de los ciudadanos, pidamos al Papa Francisco su intermediación para que la nunciatura apostólica se convierta en un espacio humanitario donde se firme la tregua. No es una fantasía lo que proponemos, es un hecho posible”, indicó. Texto y video: Enrique Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com #HenriFalcón #Elecciones #Parlamentarias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #24Sep