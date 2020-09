RETACITOS #27Sep

Mucha preocupación e inquietud está generando entre la colectividad venezolana, la violenta arremetida tanto del gobierno nacional, como de gobiernos regionales, como es el caso del estado Yaracuy, en contra de un grupo números de venezolanos que ya están cansados de padecer debido desmejoramiento de la calidad de los principales servicios públicos como el agua potable y la electricidad, a lo cual se suma la ausencia de gas, de combustible y pare usted de contar. La respuesta a la demanda de soluciones a esta problemática, ha sido la represión, los gases lacrimógenos y lo peor, como se ha denunciado en la región yaracuyana, es que Julito no satisfecho con mandarles a echar “gas del bueno” ha enviado a los cuerpos de seguridad de la entidad, a buscar a sus casas a las personas que protestan, para meterlas presas, desconociendo que la protesta pacífica es un derecho constitucional y que no se puede reprimir a quienes están reclamando por la mala calidad de los servicios, que si son realmente pésimos, en Caracas en el interior eso se multiplica por diez y los únicos que al parecer no se dan cuenta de esta realidad, son los mandatarios regionales que tienen a su alrededor un grupo de funcionarios “jaletis” que les soban las espaldas y le dicen que “son lo máximo” y que por esto cobran quince y último. Un gobierno serio debería responder a estos reclamos, mejorando los servicios, logrando que el agua llegue por las tuberías a los hogares, que se disminuyan los apagones, que aparezcan las bombonas de gas y las gandolas con la gasolina, esto parece ser una misión imposible, mientras que los venezolanos tienen su vida hecha cuadritos, ya que a la falta de los servicios se ha unido el COVID-19 que está diezmando a la población, incluyendo lamentablemente al personal de salud.

*****

Esta semana pasada, trascendió que el pasado 21 de este mes a primeras horas de la mañana, al parecer fue ingresado al HUAMP de Barquisimeto, un personaje presentando herida por arma de fuego en la pierna derecha, identificado como supuesto funcionario del MP, quien dizque presentaba condiciones etílicas poco apropiadas, o por haber consumido alguna otra sustancia prohibida; a muchos de los testigos les llamó la atención que los cuerpos de seguridad presentes no iniciaran ninguna averiguación en torno a este evidente delito, desconociéndose los motivos de la mencionada omisión, asimismo se desconocía si había otros heridos o víctimas en relación con estos acontecimientos. Aseguran que un alto jefecito de uno de la policía científica en la región dizque giró instrucciones de una forma humillante y grosera a los funcionarios de guardia para que no se abriera ninguna averiguación, amenazó que cualquier que hiciera algún comentario sobre lo sucedido sería cambiado o expulsado del cuerpo. Al parecer el personaje involucrado en este bochornoso caso, presuntamente porta una pistola Glock dizque con los seriales completamente devastados, de quien se dice que es un “gatillo alegre” cuando anda pasado de tragos, ya que al parecer no tiene cultura etílica, como para tener un comportamiento digno cuando bebe de más, de tal manera que pierde el control y comete este tipo de hechos bochornosos que ponen en entredicho el organismo donde labora, que debería dar el ejemplo en cuanto a lo que es el comportamiento ciudadano. Bueno, que le vamos a hacer, de todo hay en la viña del señor.

*****

La gestión perfecta de Carmelina muy poca gente la entiende, incluso muchas veces comentan que sus decisiones son viscerales, no en función de las credenciales o resultados positivos de la gestión, sino porque son fieles aun cuando afecten gravemente la gestión del Estado, que es lo que están comentando en torno a los más recientes nombramientos que no se ajustan a las exigencias de las instituciones ni de los ciudadanos. La semana pasada se hacía referencia al caso de Transguiso, recordamos el extravío de 40 cuñetes de diesel, además que había una persecución en contra de los trabajadores por este robo descarado; también recordamos el caso de la gandola de neumáticos que también se desapareció y luego se encontró el vehículo vacío y ni siquiera hubo una investigación. Pues bien, personas que le hacen seguimiento a la gestión del gobierno regional, fueron sorprendidas porque a pesar de los señalamientos, del ineficiente funcionamiento del servicio de transporte en la región, casi exclusivamente monopolizado por Tranguiso, al jefecito de esta empresa lo premian designándolo en otro cargo vinculado con viviendas y servicios, desconociendo lo ineficiente de su gestión con evidentes daños patrimoniales para el Estado, pero cuenta con la mejor credencial del mundo para mantenerse en la administración pública regional, es uno de los “toñecos” de Carmelina y contra eso no hay quien pueda, por lo menos durante este proceso revolucionario.

*****

Definitivamente en el ámbito regional, entre algunos funcionarios públicos, se ha perdido la sindéresis, se desconoce lo que es la dignidad, no tienen respeto por ellos mismos, se rodean de gente que los adula y que les dicen que son la tapa del frasco y, no solamente se lo creen, sino que están convencidos que se la están comiendo, incluso en algunos casos el jalamecatismo es de tal magnitud, que se convierte en patológico, casi rayando en la demencia. Realmente cuando me contaron la historia, no la podía creer, parecía una exageración, pero lo cierto es que la Alcaldía estaba enviando una comunicación a las emisoras de radio de esta entidad federal, con la finalidad de expresar el agradecimiento de la ciudad de los crepúsculos, al inquilino temporal de Miraflores, no por haber aprobado los recursos parta terminar Yacambú, tampoco para concluir el terminal de pasajeros, para refaccionar el techo de la Catedral para que no se inunde cuando llueve; mucho menos para construir unos nuevos drenajes para la ciudad capital o para cualquier de las obras que se requieren en la ciudad, sino porque para la celebración de los 468 años de la ciudad de Barquisimeto, el sustituto le regaló un camión cisterna y por esta minucia el pueblo tenía que estarle agradecido. ¿Será que con esa cisterna piensan llevarle agua a todos los barrios de Barquisimeto? ¿Acaso con los impuestos que cobra el municipio, no podían adquirir no solo una, sino 5 o 10 cisternas para llevarle el agua a los sedientos vecinos? La verdad es que nunca se nos agota la capacidad de sorpresa al ver este tipo de actuaciones de nuestros insignes gobernantes regionales.

*****

Desde el viernes de la semana pasada se desconoce la verdadera identidad de los aspirantes a diputados, en las cuestionadas elecciones parlamentarias fechadas para el 6D. Ya tienen en mora más de 8 días. Algunas organizaciones están deshojando la margarita, porque todo se centraliza en la capital y las juntas electorales regionales y municipales no se han instalado o no se han podido reunir. Por cierto que ha causado mucha extrañeza y generado muchas suspicacias la declinación a su postulación de candidato a diputado del sargento de Nirgua y ex gober. Por lo que hemos estado sondeando en el cotarro político de Lara, nadie se está creyendo este cuento del retiro para aspirar nuevamente a la primera magistratura regional. Incluso mucha gente de su entorno se ha estado preguntando ¿Qué será lo que está tramando el personaje, ya que saben que no da puntada sin dedal? Asimismo, ha llamado la atención como las últimas reuniones por redes sociales de PJ institucional, han estado más que escuálidas por múltiples razones. Ojalá que no se duerman en los laureles y el líder de esa tolda agarre el toro por los cachos, evitando así una nueva dispersión de la debilitada estructura regional, así que amigo Alfonso, a ponerte las alpargatas que lo que viene es joropo, como decía nuestro buen amigo y querido colega, Luis Herrera Campins, cuya muerte prematura aún sus amigos lamentan.

*****

Continúan las fallas del servicio de agua en toda Carora, a pesar de contar con dos grandes represas, los ciudadanos están constantemente sedientos, muchos caminan hasta cinco kilómetros para cargar agua y hacer sus alimentos, el hospital, CDI, ambulatorio y oficinas públicas carecen de tan importante servicio, situación que ha llevado a los torrenses a preguntarse ¿si estamos encerrados por el COVID-19, donde recomiendan que una de las prevenciones es el aseo personal, los torrenses estaríamos todos muertos infectados y contaminados porque agua no hay? Por cierto, que muchos ciudadanos han comenzado a preguntarse en forma recurrente, cuanto les estará quedando del negocio de los cisternas, supuestamente a algunos representantes de la alcaldía de Torres, no se le suministra agua al pueblo por tuberías, como es el deber ser en cualquier ciudad medianamente organizada, pero si anda viento en popa el llenado de cisternas, que al parecer se ha convertido en un muy lucrativo negocio en el cual, según dicen se mueve muy buen dinero y lo comparten muy bien porque hasta estos momentos todos los que reciben parte del pastel están muy contentos y nadie protesta, pero mucha gente anda preguntándose ¿quién será el nuevo rico del municipio Torres? pronto saldrá a la luz pública ya que al fallecer Vivaracho lo dejo con muchísimo dinero, fincas y todo a nombre de alguien que todos conocen pero que nadie señala.

*****

La situación con el dizque “racionamiento” de la electricidad, está pasando de negro a oscuro. En 24 horas ahora están quitando la luz en las casas entre 4, 8 y hasta 12 horas diarias. Con semejante desastre no hay manera de trabajar, de poder cumplir con los compromisos del hogar y hasta tener la oportunidad de descansar. Ya lo hemos alertado en diferentes oportunidades, se están pasando, están abusando en forma desconsiderada y sin dimensionar las consecuencias, de la paciencia del venezolano que vive en el interior del país. Por cierto, la gente se sigue quejando con la quema de equipos electrodomésticos, léase neveras, televisores, aires acondicionados, ventiladores, licuadoras, planchas, computadoras, debido a estás constantes fallas y lo más triste de toda esta historia, es que no hay a quien reclamarle, los señores de Corpoelec se ríen en la cara de los usuarios y aseguran que ellos no tienen la culpa de que no se hayan hecho las inversiones a tiempo, que nadie haga mantenimiento, tampoco porque se roben los transformadores de un sitio para colocarlos en otro, previo el pago en dólares por este “servicio especial” y que conste que esto no solamente ocurre en Lara, también lo viven los habitantes de otras ciudades como es el caso del Zulia que lo denuncian a cada momento, sin que nadie se atreva a ponerle el cascabel al gato.

*****

El desabastecimiento, especialmente de algunos rubros alimenticios ha dejado de ser una amenaza, para convertirse en una cruda realidad que comenzamos a vivir los venezolanos, sobre todo en el interior del país, y esta situación es producto de lo que viene ocurriendo con la falta de gasolina, que también raya en una total desgracia y degradación de los principios y valores básicos. Ya lo habían venido advirtiendo los amigos de Fedeagro y de Fedenaga, la producción del campo ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años, amén de que no hay semillas, fertilizantes y agroquímicos, ahora sin combustible es imposible sacar las pocas cosechas de los campos hacia los centros de consumo; pero a esto se agrega la falta de diesel que les impide utilizar los tractores, cosechadoras, bombas y otros equipos, sin que los reclamos que han hecho ante el alto gobierno tengan respuestas. Pero como decía recientemente Celso Fantinel, vicepresidente de Fedeagro, “como si fuéramos pocos, parió la abuela”, resulta que ahora las hortalizas que se están consumiendo en el país están ingresando de contrabando desde Colombia, amparados en el decreto de libre importación, sin pago de impuestos y aranceles, en una evidente competencia desleal que coloca a los agricultores nacionales contra la pared, igual sucede con otros rubros como azúcar, arroz, café, granos y cereales, los cuales se venden en el mercado a precios dolarizados, mientras a los productores criollos se les pudren sus cosechas. La verdad que no hay derecho. Hace unos años atrás era impensable que un kilo de queso blanco costara 1.000.000 de bolívares, un kilo de melón 300.000 bolívares y el kilo de pimentón 900.000 bolívares y cuando se preguntan las razones de esto, con la cara muy lavada te responden: “Es que ahora un dólar cuesta 410.000 bolívares” ¿Qué talco?

*****

Lo que viene ocurriendo en la intercomunal Florencio Jiménez, debe llamar la atención a propio y extraños. En efecto ante la falta de gas doméstico, combustible que no se consiguen ni siquiera pagándolo a precio de oro, las comunidades de la zona al parecer han arrasado en forma inmisericorde con la mayoría de árboles, para poder prender fogones de leña y así poder cocinar a medias algún bocado de comida cuando lo tienen. Ya desde hace bastante tiempo, en muchos hogares venezolanos ya no se elaboran los tradicionales platos de la dieta balanceada de antes, porque no hay forma ni manera de combatir la hiperinflación. Ni siquiera las negras carolinas que antes era el plato de los pobres acompañadas con arroz, se pueden cocinar por lo costosa que están. Lamentablemente, en entrevista con especialistas en demonología, exponían que el problema de cocinar con leña genera problemas respiratorios y pulmonares tanto o más graves que fumar cigarrillos, anunciando que las consultas se han incrementando en más de 40% en algunas zonas del país y en 60% en otras regiones, recomendando los especialistas manejar el caso de la leña con mucha prudencia para evitar males mayores, sobre todo en estos momentos cuando el COVID-19 está hacendó estragos en Lara.

*****

Denuncian vecinos que en el peaje Juan Jacinto Lara de la carretera Lara Zulia, que al parecer en dos operativos con decomiso de drogas, cuando enviaron minutas, detenidos y todo el procedimiento el organismo responsable de procesar el expediente, dizque se dio cuenta que faltaba alrededor de un 40% de la droga decomisada. Cuentan que se trajeron detenidos a los uniformados y hasta el gato, pues esta droga tenía padrinos diferentes que abogan por sus pupilos y donde al parecer se trata de un tumbe de ruta de dos altos jerarcas que se estarían peleando por el dominio de la ruta. A propósito, un generalato se está conformando en el municipio Torres, la mayoría de las tierras de La Otra Banda han sido adquiridas por militares y sus familias, igual sucede con la Lara/Zulia, San Francisco, Río Tocuyo y pare de contar estas tierras lucen atractivas, para esconder tantas riquezas. Por cierto que la empresa de harina precocida ubicada en la carretera centroccidental, actúa como operadora de la alcaldía de Torres toda vez que para cualquier reparación de cloacas, equipos o medicamentos son ellos los están resolviendo cualquier situación que se presente, ¿carece la alcaldía de Torres de recursos, o existen otros intereses? Es lo que la gente se pregunta.

*****

No hay una semana en la que no llegue hasta nuestra mesa de redacción quejas y más reclamos sobre el contenido de las ya desacreditadas cajas Clap, negocio con el cual al parecer el único que se metió unos cuantos millones de dólares en sus bolsillos, fue el preso de Cabo Verde en África. En efecto, desde los barrios nos escriben algunos dirigentes sociales y políticos para denunciar que ya la población no soportan los frijoles chinos, que es lo que traen en grandes cantidades la caja o la bolsa, al igual que 3 o 4 kilos de arroz de mala calidad, con 60% 0 70% de granos partidos, los atunes dejaron de formar parte de las entregas, los cambiaron por sardinas, pero estas también desaparecieron, así como también la harina de trigo, los dos kilos de pasta en paqueticos de un cuarto kilo, parece que los incorporan con la finalidad de hacer bulto y que se vea bastante, los precios han sido modificados en varias oportunidades en los últimos meses y la distribución se hace cada vez más esporádicamente, por lo que muchos están suponiendo que se incrementará en la medida en que se acerquen las elecciones y, por qué no, es probable que hasta mejoren el contenido para tratar de crear una matriz de opinión que haga pensar a la gente que el régimen está alimentando bien al pueblo, pero lamentablemente son puros carbohidratos porque las proteínas brillan por su ausencia, a menos que se forme parte del entorno cercano a los gobernantes de la región, quienes reciben cajas preferenciales con productos elaborados por las empresas de Lorenzo Mendoza.

*****

Otra de Hidrobarro, aseguran los trabajadores que cada día presenta un mayor deterioro, no cuentan con operadora, tampoco con material y artículos de oficina, ni limpieza, el poco personal con experiencia y que fue preparado por la empresa, al parecer es acosado por quienes jamás han trabajado y que antes eran protectores de los trabajadores hoy les persiguen, no les agrada cuando estos piden uniformes, han pasado tres años que no se los dotan, ganan salario mínimo y no les alcanza para atender sus otras necesidades, pero como dicen entre bomberos no se pisan la manguera nadie dice nada en torno al presunto desfalco y desastre que allí existe. Sería interesante que los gerentes u otros jefecitos de hidrobarro aclaren y busquen los bienes de la empresa al parecer “desaparecidos” por la gestión anterior, aseguran que mediante los mejores actos de magia desaparecieron camiones cisternas, camionetas, entre otros bienes de la empresa, por cierto que llama la atención que quienes le hacían la vida cuadritos a los presidentes de Hidrobarro, durante la gestión de Falcón, no han dicho ni pio, ¿por qué será?, solo hicieron como el gato, taparon la caca y están calladitos, como si nada.

*****

Algunos vecinos han estado observando con gran inquietud y preocupación, como en la esquina de la calle 42 con la carrera 14, se ha estado levantando en las últimas semanas una edificación, que al parecer, por la gran cantidad de material que han estado depositando en el sitio, pareciera que va a tener más de 3 o 4 pisos, por cuanto existe una ordenanza que no ha sido derogada y que está vigente, que prohíbe la construcción en los alrededores del Parque Ayacucho con más de dos plantas, respetándose la altitud de las que ya estaban construidas, pero limitando en términos definitivo el levantamiento de nuevas edificaciones. A pesar de las investigaciones que han estado adelantando la gente del lugar, que saben y conocen de la existencia de esta disposición, no ha sido posible saber quien o quienes son los propietarios de la construcción, pero debemos suponer que es de alguien que forma parte del proceso o es un enchufado, porque hasta el viernes en la tarde cuanto estábamos elaborando esta columna no se le ha visto la cara a ninguno de los fiscales de Catastro ni a nadie de la Alcaldía o del Concejo Municipal, por ello les estamos pasando el dato para que se enteren que esta construcción estaría saltándose a la torera una disposición legal que está vigente y violenta las disposiciones urbanas de la zona.

Juan Bautista Salas