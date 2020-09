VIDEO Denuncian falta de agua y escasez de insumos en el HCUAMP de Barquisimeto #27Sep

View this post on Instagram

Denuncian falta de agua y escasez de insumos en el HCUAMP de barquisimeto #27Sep Familiares de pacientes recluidos en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto (HCUAMP) denuncian falta de agua y escasez de insumos médicos en este importante centro de salud. En una visita realizada por Elimpulso.com al lugar, las personas consultadas aseguraron que deben traer además de agua para satisfacer las necesidades de sus familiares, todos los insumos médicos y medicinas que requieren los pacientes para su atención. "Es fuerte la situación, se necesita un cariño para el hospital en cuanto a infraestructura, las condiciones son deplorables, el servicio de agua presenta muchos problemas y se necesita por el tema de la bioseguridad. En el tiempo que yo estoy acá solo una vez vi personal de desinfección", declaró Roibert Hernández. "Nos ha tocado comprar prácticamente todo, la mayoría de los gastos han salido de nuestros bolsillos", acotó. Una opinión similar tiene Fernándo Ramírez, otro de los familiares de pacientes consultados. "En el hospital no hay nada, todo lo hemos tenido que comprar. Uno tiene que traer todo, hasta agua", afirmó. "Todo lo hemos comprado, guantes, antibióticos, todo lo que se requiere. No hemos visto que de acá aporten algo", sentenció Luis Morán, quien se encontraba a las afueras del área de emergencia del Hospital de Barquisimeto. Texto y video: Enrique Suárez Cámara: Luis Miguel Rodríguez