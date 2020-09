Guaidó respaldó protestas de este lunes: No es dictadura lo que queremos, es libertad lo que luchamos #28Sep

Las protestas, marchas y manifestaciones de diversa índole que se han llevado a cabo este lunes en contra de Niciolás Maduro y para exigir servicios públicos como electricidad, gas, agua y gasolina, fueron respaldadas por el presidente (e) Juan Guaidó desde de su cuenta de Twitter.

Al menos en Lara, Aragua, Nueva Esparta, Caracas, Anzoátegui, Guarico, se registraron protestas a las que acudió un número importante de personas, en medio de la pandemia por la COVID-19 y de una crisis severa de servicios públicos que ha generado la súbita caída en la calidad de vida e inlcuso la muerte de muchos venezolanos.

Sobre ese particular, Guaidó expresó: La dictadura sigue sin entender lo que necesita nuestra gente y lo que ha generado absoluto rechazo hacia el régimen: – No es Gas lacrimógeno, es gas doméstico – No es plomo, es gasolina sin plomo. No es dictadura lo que queremos, es LIBERTAD POR LO QUE LUCHAMOS”, escribió vía Twitter.

En Lara se presentaron protestas en Barquisimeto, Carora y Quibor, sin que hasta la hora de esta noticia se reportaran enfrentamientos o detenciones, aun cuando desde la madrugada funcionarios de segurodad abarrotaron diversos puntos, entre ellos la avenida Lara con Leones y la entrada por el parque Cardenalito del Este.