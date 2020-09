VIDEO #FOTOS Motorizados protestan por gasolina y dicen ser amedrentados por los funcionarios policiales #28Sep

View this post on Instagram

Durante la tarde de este lunes 28 de septiembre, se presentó una situación irregular en la estación de servicio ubicada en la avenida Bracamonte con avenida Venezuela, donde un grupo de motorizados exigen ser dotados con combustible, luego de tener 22 días en la espera. Hendrick López, en representación de los motorizados, contó a Elimpulso.com que una gandola llegó a la mencionada estación de servicio con combustible, y por ende, más de 100 motorizados se acercaron para exigir que les surtan de combustible. ¿La respuesta? Enviaron a funcionarios policiales a amedrentar a los presentes. "Nos mandaron a un poco de policías a amedrentar. Cargan escopetas, cargan de todo amedrentando", indicó. Asimismo, mencionó que tienen 22 días durmiendo en la calle "en cartón, en colchonetas", perdiendo tiempo que pudieran haber invertido con sus familiares en casa. Por ende, se reunieron para protestar, tomando en consideración que es un derecho que tienen como sociedad. Por otra parte, López contó que no están de acuerdo con la represalia que están tomando los cuerpos de seguridad del estado contra los presentes, ya que ellos solo quieren soluciones a sus problemas. A través de un video difundido por Elimpulso.com, se pudo evidenciar como los funcionarios policiales llegaron al lugar, con su armamento correspondiente, para hacerle frente a los motorizados en su intento de abastecer sus vehículos con gasolina. Texto: José Enrique Arévalo Videos y fotos: Gisela Carmona Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Protesta #Calle #Ciudad #Gasolina #Servicios #Fallas #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #28Sep