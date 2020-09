Rufo Chacón a Bachelet: ¿Qué sentiría usted si le disparan en la cara por exigir sus derechos? #28Sep

El joven venezolano, Rufo Chacón, quien perdió la vista luego de que funcionarios de la Policía del estado Táchira arremetieran contra él durante una protesta por gas doméstico, envió este lunes 28 de septiembre un mensaje a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

“Solamente quiero que vea como quedé yo después de ir a exigir gas en una protesta pacifica, esto que se ve aquí es la represión en mi país Venezuela, lo que puede ocurrir solamente por ir a exigir un derecho básico”, expresó el joven tachirense tras levantar los lentes para mostrar a Bachelet como quedaron sus ojos tras el ataque recibido.

“Usted que es supuestamente la Alta Comisionada de Derechos Humanos quiero preguntarle, ¿Estos son derechos humanos?, le preguntó Chacón a la funcionaria de la ONU.

“Si tuviera mi edad y fuera a una manifestación pacifica para exigir gas y de repente llega un policía y le dispara a la cara, ¿Qué sentiría usted?, expresó.

Por otra parte, denunció que él y su familia han recibido amenazas para evitar que expongan su caso a la opinión pública.

“Hemos tenido represalias en mi familia, no podemos hacer nada porque llegan, nos amenazan, nos intenta callar pero nosotros no nos vamos a callar y no le tengo miedo a ustedes”, puntualizó.

#28Sep 🇻🇪Rufo Chacón muestra cómo quedó de la vista luego de ser víctima de represión durante una protesta pacífica en la que exigía gas en 2019 #TVVNoticias #TVV Reporta @luzdarydepablos pic.twitter.com/xCt99a2OS8 — TVV Noticias (@TVVnoticias) September 28, 2020

#28Sep #Táchira @lorebornacelly: Rufo Chacón, joven que quedó ciego tras recibir disparos de perdigones en una manifestación por gas doméstico, exigió a la alta comisionada para los DD.HH, Michelle Bachelet, que pida justicia sobre su caso pic.twitter.com/AhaVHV16iG — Reporte Ya (@ReporteYa) September 28, 2020

“En el caso de mi hijo no se ha hecho justicia”

Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, respondió a Tareck William Saab, fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, quien aseguró que el Ministerio Público imputó y acusó con la máxima pena a los funcionarios policiales que agredieron a su hijo.

“Después de 14 meses el Circuito Judicial en el estado Táchira no ha designado el número del tribunal del juicio al que le corresponde conocer el caso de mi hijo, por lo tanto el fiscal no puede decir que en el caso de mi hijo existe justicia, porque justicia pendiente no es justicia. Es mentira que el Estado venezolano apoya a mi hijo porque quienes me han apoyado es el pueblo y sus padrinos que están en todas partes de Venezuela”, sentenció.