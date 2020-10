VIDEO Barquisimetanos dudan que con la “Ley Antibloqueo” mejore la situación económica #2Oct

En una consulta realizada por Elimpulso.com, ciudadanos opinaron sobre el proyecto de “Ley Antibloqueo” presentado por Nicolás Maduro, que busca contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses contra su régimen y a través de la cual afirmó, mejorará la situación económica del país en el último trimestre del año.

“Ellos todo lo hacen mal, hay leyes pero mal aplicadas. No creo que la situación vaya a mejorar como lo prometieron”, expresó la señora Ana Doracio.

“No creo en nada de lo que promete porque estamos claros que lo que necesitamos es una solución política que mejore lo económico”, opinó el señor Rafael Guédez.

Jesús Guevara, otro de los ciudadanos consultados, señaló que la nueva ley propuesta por el régimen “no es la solución” a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.

“En 20 años no han hecho nada, todo lo plasman en una ley y no la cumplen. Sabemos que eso es solo populismo y no dará resultados. Los venezolanos esperamos soluciones y esa no es la solución”, indicó.

