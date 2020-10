Santiago Bosch: El jazzista barquisimetano prenominado al Grammy

La pasión y constancia siempre otorgan frutos de agradable sabor y eso es lo que ahora le ocurre al músico barquisimetano Santiago Bosch, quien desde hace nueve años sigue creciendo y creando desde Estados Unidos. Su producción más reciente ha dado tanto de qué hablar en el mundo musical, que podría tener la talla de un premio Grammy. En exclusiva para Elimpulso.com nos contó un poco de su historia.

“Santiago Bosch – Galactic Warrior” es el nombre del disco más reciente de Bosch, el cual se estuvo produciendo entre 2016 y 2018, hasta que hace menos de un año (noviembre 2019) fue lanzado al mercado musical. El resultado de esta producción está en el sistema Grammy americano, luego de pasar la primera selección del jurado y considerarse como prenominado a este, uno de los premios más importantes de la música en el mundo.

“Me siento muy contento con el resultado final del más reciente disco y ha recibido críticas muy positivas dentro de la comunidad musical. Todo esto me hace muy feliz y me motiva a seguir creando y grabando más música original”, dijo Bosch, pianista y especialista en Jazz, quien inició a los 9 años en la música, con una importante influencia de su padre y, hasta la fecha, ha perfeccionado su cualidad autodidacta en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Barquisimeto, y en la universidad de Berklee College Of Music, en Boston.

El primer disco de este músico barquisimetano se tituló “Santiago Bosch – Guaro Report” y fue producido en Cabudare, Estado Lara en 2011, mismo año en que fue lanzado al mercado. Bosch contó que guarda recuerdos muy especiales de aquella experiencia en la que lo acompañaron amigos muy cercanos y el maestro Barquisimeto Fernando Freitez.

Foto: Penelope Santana

“Crecí rodeado de instrumentos musicales”

Para este joven entusiasta de la música, este arte ha sido muy importante en su vida desde la niñez y le fue presentado por su padre. “Mi papá es músico y siempre crecí rodeado de instrumentos musicales, discos maravillosos y momentos musicales en toques y ensayos de mi papa, a dónde solía llevarme muchas veces”, comentó Bosch al confesarse amante de la música desde muy pequeño, sobre todo del jazz, el jazz rock y el jazz fusión, género en el que también tiene que ver su padre.

“Cuando hago música siento emoción, alegría, una energía agradable, aunque algunas veces se puede experimentar frustración cuando las cosas no salen como uno las desea. Aun así, prácticamente es una experiencia terapéutica y liberadora. A veces siento que es como un momento de desconexión con las cotidianidades o la normalidad del día a día, para trasladarse a otro “plano” momentáneamente.”

En la actualidad, este pianista y tecladista barquisimetano sigue trabajando en producir música y en su próximo disco, el cual espera materializar para el próximo año. Apuntó que continúa estudiando música por su cuenta y aprovechando las oportunidades que se le presentan en la ciudad de Boston, no obstante recuerda sus inicios con su maestra Lila de Gutiérrez, quien fue la única persona que le dio clases de piano en Barquisimeto.

Para conocer un poco más sobre este artista venezolano, puede ingresar en su cuenta de instaram @santiago.bosch

“En el arte, podemos apreciar una infinidad de propuestas de diferentes corrientes, tipos y estilos que para mí son plataformas de escape de la cotidianidad, de la normalidad o de lo común. Es adentrarse en un “viaje“ llámese musical, auditivo, literario, visual”.