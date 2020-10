Buniak: La rentabilidad de la banca ha caído debido al gravamen que representa el encaje legal del 93% #5Oct

El nivel del encaje legal no ha sido modificado con las últimas decisiones del Banco Central de Venezuela, de descontar 30 billones de bolívares del encaje, se mantiene en 93%, mientras que en el resto de los países de América Latina el encaje legal no es superior al 10%, afirmando que con esta medida no se reactivará crédito bancario y mucho menos el crédito al consumo.

El señalamiento lo hace el economista, consultor financiero, docente universitario y calificador de riesgo bancario, Leonardo Buniak, al explicar los alcances de la última medida del Banco Central sobre el encaje para obligar a la banca a pagar un déficit que tiene en materia de encaje, quedándole solo un remanente entre 9 y 10 billones de de bolívares pata otorgar financiamiento, cifra que calificó como “ínfima”..

Recordó que la banca tiene un déficit de encaje de 21 billones, por lo que el BCV le dijo a los bancos les voy a dar un descuento de Bs. 30 billones para que pagues el déficit y lo que te sobre lo vas a poder a destinar a financiamiento crediticio, explicando que el crédito que se va a beneficiar es el crédito comercial que es el que está indexado con el comportamiento del dólar.

Señaló que no pasara de 9 o 10 billones de bolívares, lo que la banca privada podrá prestar, señalando que el impacto que esto podrá tener a nivel de crédito bancario, es ínfimo, es de muy bajo impacto para las necesidades que en estos momentos tiene la economía, siendo esta una de las razones por las cuales los límites de las tarjetas de crédito no podrán ser ajustados.

Buniak, quien es calificador de riesgo bancario, recordó que la banca venezolana tiene dos fuentes de ingresos, la intermediación bancaria que es lo que obtiene otorgando créditos y los ingresos por comisiones y servicios, recordando que las ganancias por intermediación financieras están muertas y que en estos momentos la banca está sobreviviendo gracias a las comisiones por servicios, lo que ha generado el desplome de la rentabilidad bancaria, que para el 2018 tenían una rentabilidad sobre su patrimonio de 54% mientras que en este momento es 5,47%.

“Me atrevería a dar un pronóstico, para el año que viene la banca venezolana va a estar dando pérdidas, va a registrar números en rojo, porque los negocios de la intermediación se han desplomado y la única fuente de ingreso de la banca es por comisiones y servicios, entonces si se cobran comisiones por transferencias, entonces por qué no se aumentan los límites para las transferencias, es que acaso la banca está apostando al juego del autoflagelado en sus estados financieros y suicidarse, o es por que no tiene liquidez, la razón es porque no tiene liquidez”.

Admite que en estos momentos el flujo de efectivo de la banca para poder financiar sus operaciones del día a día, están extremadamente estranguladas porque tiene un encaje legal del 93%, señalando que es un juego macabro o como el caso del perro que se muerde la cola, indicando que esta es la realidad que está viviendo la banca venezolana, ratificando que lamentablemente para el año que viene tendrán pérdidas.

“Afortunadamente es una banca muy sólida, está muy bien provisionada, robusta en término de patrimonio, pero presenta una caída vertiginosa en la rentabilidad, debido a un gravamen a la intermediación que es el encaje legal”, dijo Buniak en entrevista radial.