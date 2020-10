VIDEO Jubilados del IVSS Lara protestaron este viernes para defender sus derechos #9Oct

La plaza Los Ilustres de Barquisimeto fue el punto de encuentro para que jubilados del Seguro Social (IVSS) del estado Lara, con pitos y pancartas, alzaran la voz para exigir remuneraciones y beneficios salariales que les ayude a soportar la dura crisis venezolana.

“Los jubilados estamos muriendo de hambre, de Covid-19, falta de medicinas”, manifestó el doctor Rody Navarro, presidente de la Asociación de Jubilados del IVSS en Lara.

Expuso Navarro que “la solución” para esta dura batalla que están enfrentando los jubilados “es fácil”, y se basa en que el Estado cumpla con lo que rige la Constitución de la República en los siguientes artículos: Art. 80, “la dignidad y calidad de vida”; Art. 83 y 86, “la protección social”; Art. 91, “salario mínimo igual que la canasta básica alimentaria”.

Por otra parte, el secretario de reclamo del sindicato del sector eléctrico en la entidad, Alberto Perozo, recalcó frente a las cámara de Elimpulso.com que el régimen de Maduro ha dejado en el olvido a los jubilados y pensionados. “No es justo que después de 30 años de servicio, un trabajador jubilado no tenga cómo comprar pastillas para conservar su salud”.

Seguidamente, habló también sobre la alta presencia de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que desde tempranas horas rondaron por la plaza Los Ilustres.

“Hacemos una convocatoria para una protesta y de inmediato, a primera hora de la mañana, tenemos la presencia de quienes tienen que resguardar la seguridad de todos. Pero cuando hacemos solicitudes, como la discusión del contrato colectivo, no se acerca nadie, no hay un político que se pronuncie, no hay nadie que diga ‘sí, hay que defender los derechos de la clase trabajadora y de los jubilados’, no aparece absolutamente nadie”, reclamó Perozo.

Agotados ante la nula respuesta de las autoridades, afirman los jubilados que se mantendrán en las calles para seguir ejerciendo presión hasta lograr ser escuchados.