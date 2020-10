VIDEO “Nos están tratando como si fuéramos lo peor de la sociedad”, el relato de una docente barquisimetana #9Oct

A mediados del mes de septiembre, Nicolás Maduro informó que a partir del 5 de octubre, las escuelas y liceos de Venezuela abrirían sus puertas como parte de un plan de asesoramiento a padres y representantes, con el objetivo de que los alumnos del país conocieran a sus profesores de forma presencial.

Sin embargo, esta idea solo dejó en evidencia una situación que se viene denunciando desde hace años: las malas condiciones en las que se encuentran las instituciones académicas del país.

Pero ahora, el problema es mayor, porque en medio de la pandemia de la COVID-19, debería existir más higiene en las escuelas y liceos, pero la realidad es otra. Este es el caso de la U.E Nacional Ayacucho, ubicada en el centro de Barquisimeto, donde el equipo periodístico de Elimpulso.com pudo corroborar que la institución está en pésimas condiciones estructurales, es decir, no está apta para realizar ningún tipo de actividad.

Dennys Rodríguez, directora de la institución, contó que el personal obrero y administrativo de la escuela, al igual que la mitad de los docentes, están de paro, ya que al recibir un mísero ingreso salarial, decidieron no seguir laborando.

“Estamos ganando prácticamente dos dólares mensual (…) la mayoría no tiene teléfono. Es mentira del gobierno que dicen que estamos capacitados porque tenemos computadoras y teléfonos“, comentó la directora. Es decir que no tienen las formas para iniciar un nuevo año escolar, ni siquiera a distancia, ya que no tienen los equipos necesarios para atender a los alumnos.

“Me siento abusada, nos dicen que tenemos que estar en las instituciones y es algo ilógico. A los docentes le están faltando demasiado el respeto”, explicó Rodríguez.

Al consultarle que por qué asiste a la institución a pesar de tantos problemas, mencionó que lo hace “para darle la cara a los representantes“, quienes están preocupados por la educación de sus hijos. En síntesis, siguen asistiendo por pura vocación y profesionalismo.

“No se está tomando en cuenta todo el trabajo que uno hace para formar a tantos ciudadanos para un país, y nos están tratando como si fuéramos lo peor de la sociedad“, aseveró.