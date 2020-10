Reportaron más de 8 horas de racionamiento eléctrico en Barquisimeto y Cabudare #17Oct

@gestionperfecta CORTES DE LUZ a diario de hasta 8 horas en toda la PARROQUIA AGUA VIVA en CABUDARE, esto afecta la comunidad que no tiene AGUA, no tiene GAS, no tiene CANTV, sin servicios basicos @CORPOELECinfo @MirnaT_Vies @FreddyBritoM1 . 1 año y medio SIN SOLUCIONES