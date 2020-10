RETACITOS 18Oct

Sin ningún tipo de desperdicio la exposición realizada por el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli, en torno al contenido de la Ley Antisanciones, y todo lo que se oculta detrás de este instrumento a través del cual se dota de suprapoderes al inquilino de Miraflores para disponga a su leal saber y entender de todos los activos en manos del Estado, con los cuales podrá hacer cualquier tipo de negociación sin entregarle cuentas a nadie, resultando lo más grave que nadie le podrá pedir cuentas, porque hasta el Ministerio Público y el TSJ deberán entenderse previamente con el Procurador para poder tener acceso a cualquier tipo de documentación, si es que este considera que darlos a conocer no representa ningún riesgo para la República. De entrada se advierte que es un acto normativo completamente irrito e inconstitucional, por cuanto ha sido presentado por alguien que está usurpando el poder, según el experto y además lo aprueba una institución cuya legitimidad origen también está cuestionada. Asimismo alertó que todos aquellos quienes vayan a invertir y soportar alguna inversión de capital sobre esta “ley absurda”, ya saben que se van a enfrentar a problemas legales desde el punto de vista del desconocimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de negocios que se hagan con base a este Ley. Agrega que de acuerdo con lo aprobado, el Estado podrá desaplicar normas jurídicas de rango legal y sublegal, con lo cual lo que están diciendo es que no van a estar sujetos a la ley, de tal manera que el personaje podrá hacer lo que le provoque en medio de la mayor impunidad. Señala que es tal la aberración jurídica que han llegado al extremo de facultar al Ejecutivo para que levante la reserva constitucional de actividades reservadas al Estado por su importancia estratégica, así que solo tratan de terminar de “raspar la olla” como lo señaló Rodrigo Cabezas.

*****

Aseguran que el CLEL prácticamente ha desaparecido, su trabajo fundamental que es el de legislar, brilla por su ausencia, el personal asiste en la medida de sus posibilidades porque no le queda de otra, pero simplemente segú8n comentan, van a a mirarse las caras porque nada o casi nada se está haciendo en esta dependencia. Aseguran que como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19, allí está operando una especie de Comisión Delegada que solamente están aprobando los créditos adicionales, de resto no están haciendo mayor cosa, mientras que las distintas Comisiones dizque también andan a la deriva, solo una que otra es la excepción y sele ve algún movimiento, sobre todo aquellas que tienen que ver con los problemas de salud, problemas ambientales, temas que en este momento están en la cresta de la ola y evidentemente no se puede soslayar, pero simplemente están haciendo lo que pueden dentro de las limitaciones de transporte, de combustible, además con un personal que está percibiendo salarios que, en su gran mayoría, gastan en las movilizaciones hasta el centro de trabajo. Se comenta que estas comisiones vinculadas con el sector salud, han tenido que estarse moviendo con mucha efectividad, sobre todo en las últimas semanas donde Lara ha estado encabezando las estadísticas, en cuanto a contagios de Covid-19, conscientes que no cuentan con los medicamentos suficientes y los insumos de bioseguridad, además todos los centros de salud están abarrotados. Creemos que por lo menos, deberían visibilizarse para saber que existen.

*****

A propósito, estamos recibiendo algunas denuncias de personas, presuntamente portadoras del Covid-19 en la región, sobre todo de los sectores populares más vulnerables, que se están quejando porque en muchos de los centros asistenciales centinelas, se niegan a recibirlos, lo cual es preocupante porque la razón es que ya no tienen capacidad operativa, debido al incremento acelerado de la pandemia en la región, señalando que ni siquiera tienen acceso a los medicamentos, porque estos los maneja directamente el gobierno a través de la Dirección de Salud del estado, de allí que no son de fácil acceso para quienes no tienen un “buen padrino” que les pueda hacer la segunda y conseguirle algunos de los tratamientos que en estos momentos se están utilizando, los cuales son excesivamente costosos. Otro factor que está incidiendo en el aumento de casos en la región, es el temor que tienen las personas de ir hasta uno de los CDI o Centros Centinelas, dejando pasar el tiempo y cuando ya acuden, porque la enfermedad los agobia demasiado, cualquier tratamiento que le apliquen seguramente no va a tener el mismo efecto si hubiese acudido a tiempo. Por cierto, en estos momentos recordamos que hace un par de semanas atrás, circuló profusamente por las redes sociales, una información con foto y todo, donde dizque un alto funcionario de la Dirección regional de salud, al parecer había recluido a algunos de sus familiares en una clínica privada del centro de la ciudad y la pregunta que todos se hacían: ¿Por qué no los llevó a un CDI? Bueno así son las cosas, como diría Oscar Yanez.

*****

Sería interesante poner una lupa sobre el sistema operativo mediante el cual se trabaja en la estación de servicio de Valle Hondo, aseguran que allí hay un sistema muy particular para el control del combustible, lo cual hacen sin el menor rubro y delante de todo el mundo, aseguran que allí hay un grupo de personas, entre ellos uno que dice ser funcionario de seguridad de la bomba, quien se moviliza en un 350, vehículo que coloca en la cola así no tenga número asignado; señalan asimismo que también mete la mano en el guiso una señora con unos kilos de más, al parecer de malos modales, quienes controlan todo el espacio desde la entrada del hospital internacional, hasta la entrada de la Urb. Altamira donde se hace parte de la cola para abastecerse de gasolina, de manera que afirman los usuarios que hay que estar en buenas relaciones con estos dos personajes, si es que quieres repostar, de los contrario, estarás perdiendo el tiempo. Para colmo de males, también denuncian que quienes se ocupan de despachar la gasolina en la bomba al parecer también contribuyen aplicando la famosa operación morrocoy, de tal manera así logran que la gente se canse de esperar y esté dispuesta a aceptar cualquier negocio que le propongan, operación que se concretará rápidamente si hay billetes de los verdes por medio. Algunas de las personas que conocen al propietario de la estación de servicio, afirman que es muy probable que no esté enterado del guiso que están cocinando en su negocio, aunque ciertamente le damos el beneficio de la duda, cuando hay dinero de por medio no se puede poner la mano en la candela por nadie.

*****

El pasado sábado 10 de octubre recibí una grave denuncia en la cual se hacía saber que la Emergencia del Ambulatorio III Don Felipe Ponte, en Cabudare, tenía cinco noches consecutivas sin luz, debido a que la planta de carecía de gasoil y de aceite, de tal manera que el personal de médicos, paramédicos y demás trabajadores que estaban de guardia se tuvieron que alumbrar con las linternas de sus celulares. En otras palabras, además de las pésimas condiciones y medio ambiente de trabajo, falta de equipos médicos y la carencia de los insumos necesarios de bioseguridad para reducir las posibilidades de contagios, en este centro de salud se suma la falla de la planta de emergencia para trabajar cuando se va la luz, que en la zona es a cada rato. Lo más grave de esta situación es que al parecer se presenta el problema con mucha frecuencia, pero los trabajadores no se atreven a denunciarlo por temor a represalias, ya que los amenazan con suspenderlos o cambiarlos, y no es ningún secreto que cuando algunos dirigentes sindicales elevan su voz de protesta, saben que hasta pueden ir presos ya que la Ley del Odio da para todo y de eso se aprovechan algunas autoridades para amedrentar e impedir las protestas. En todo caso, el Director Regional de Salud debería explicar porque están ocurriendo estas cosas en los centros de atención en Lara.

*****

Sin desperdicio el audio que circuló profusamente por las redes sociales atribuido a la supuesta jefa del PSUV en Barinas, que se hizo viral y en el cual se desahoga de todo el malestar y la roncha que estamos padeciendo la mayoría de los venezolanos en todo el país, palabras que todos quisieran expresar, esta dirigente regional despotrica en contra del gobierno central, del gobierno regional y de algunos funcionarios abusadores que irrespetan hasta a las propias autoridades del partido, afirmando que “en este país no manda nadie, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana”, protestando por la “designación de un jefe político para cada bomba” y el establecimiento de cupos de vehículos para las estaciones de servicio, recordando que más bien el ministro El Aissami dijo que sancionarían aquellas estaciones de servicio que no abrieran, advirtiendo que los dirigentes de base del partido les va a resultar muy difícil ir a los barrios a pedirle a la gente “vote por nuestros candidatos” por que hay que resistir, indicando que “en este país nadie come con resistencia, agregando sueldo que percibe no le alcanza para comer, advirtiendo que no quiere saber más nasa del partido, tampoco del inquilino de Miraflores. Esto es lo que comienza a observarse en todo el país, quienes están participando en las protestas son los seguidores de la revolución, cansados de tantos engaños y de tantas promesas incumplidas.

*****

Muy molesto anda el galeno porque lo colocaron en un listado, no se sabe si como candidato a diputado, o aspirante a la gobernación, pero lo cierto es que mencionaron su nombre, durante las actividades que realizaron los partidos que han manifestado su disposición de participar en las elecciones del 6D, supuestamente sin pedirle permiso, lo cual no debe causar extrañeza porque a veces los politiqueros para tratar de presentar candidatos que tienen algún prestigio, los incluyen en sus proyectos y después es que les piden permiso. Por supuesto que mucha culpa de esto la tiene el propio personaje que se muestra ofendido, por no haberle salido al paso a los rumores desde el mismo momento en que su nombre comenzó a sonar como aspirante a una curul como candidato del AD de Berny, siendo los dirigentes de esta organización quienes se encargaron de echarle el cuento a todo el que se lo quisiera escuchar, nos incluimos en entre ellos; luego dijeron que competiría por la gobernación y en ninguna de las dos oportunidades dio la cara para negarlo en forma clara, contundente y sin dejar lugar a dudas, de tal manera que este tipo de cosas pasan cuando se quiere estar bien con Dios y con el Diablo y sabemos que el sargento de Nirgua es especialista a la hora de mantener este tipo de actuaciones. En lo único que no hay dudas en AP, es que desde ya están trabajando para recuperar la gobernación, posibilidades que van a depender de los candidatos que vayan a participar en la contienda, porque si son los mismos nombres que por allí se vienen mencionando y que en varias ocasiones hemos calificados como “bates quebrados”, las posibilidades son reales.

*****

Resulta que de nuevo nos sorprende el burgomaestre achocolatado, cuando a través de los medios y las redes sociales anuncia con bombos y platillos que gracias al gobierno central le han entregado una importante dotación al cuerpo de bomberos del municipio Iribarren, con la finalidad de continuar fortaleciendo su operatividad. Por supuesto que nos llama la atención cuando se habla de operatividad, cuando todos los comentarios que circulan por las redes, las versiones de los propios vecinos del Barrio El Malecón, los de La Carabobo y los de La Planta, ponen en evidencia el estado de deterioro de las unidades bomberiles, también se ha señalado que las dotaciones de uniformes y equipos de seguridad de los efectivos bomberiles no están en las mejores condiciones, en diversas ocasiones se ha denunciado que a la hora de un siniestro, han tenido que recurrir a los bomberos de otros municipios para poder sofocar las llamas de un incendio, lo que por supuesto no es ninguna novedad, porque aun cuando resulta lamentable, nuestros ilustres ediles de Iribarren nunca le han dado al Cuerpo de Bomberos la jerarquía que se merece, tampoco les pagan los salarios en justicia deben percibir estos servidores públicos, quienes son siempre unos héroes anónimos de quien todo el mundo se recuerda cuando tiene un problema y necesita de sus servicios. Una pregunta inocente: ¿Qué pasa con el presupuesto de la Alcaldía de Iribarren para el Cuerpo de Bomberos?¿Acaso los impuestos que pagan los larenses no son suficientes para darles una mejor atención a nuestro servidores bomberiles? Los larenses quisieran conocer una respuesta.

*****

Existe gran preocupación entre los habitantes de la ciudad del Morere, ya que están observando cómo se sigue deteriorando la calidad de vida de sus habitantes, la delincuencia sigue haciendo estragos sin respetar absolutamente nada y el problema de la gasolina sigue afectando en forma directa a los trabajadores del sector de la salud, especialmente en cuanto a la movilización de los médicos desde Barquisimeto hasta Carora. Aseguran los vecinos que el aeropuerto de la Greda, se ha convertido en monte y culebras, totalmente abandonado por las autoridades del INAC que a lo mejor ya hasta se han olvidado donde queda, denuncian que ante la ausencia de vigilancia y resguardo policial, los amigos de los ajeno cargaron con toda la cerca de alfajol y los vecinos al parecer talaron todos los árboles para hacer leña y poder cocinar debido a la ausencia total del gas doméstico, de tal manera que a la vista de todo el mundo, quienes hoy están haciendo vida en estas instalaciones públicas, son animales que allí van a pastar. Por otra parte, denuncia el diario digital de la región, el informante la falta de médicos residentes en el HPO, lo que inquieta no solamente al gremio médico, sino a la comunidad en general por las implicaciones que tiene. Al parecer durante la semanas de cuarentena radical la ausencia de profesionales de la medicina se agudiza, debido a las restricciones de movilización, asimismo se indica que un carro por puesto cobra 15 dólares para el traslado de Barquisimeto a Carora, monto que no pueden sufragar con los salarios que devengan, situación que se ha elevado a la consideración del jefecito del centro asistencial, quien al parecer, por los cuentos se conocen, es un convidado de palo que no se ocupa de resolver los graves problemas del nosocomio caroreño, con una seria afectación para los pacientes, de tal manera sería lamentable que comiencen a vivir la misma situación del pueblo zuliano, resultando saludable que no dejen que las cosas pasen a mayores.

Pero las cosas no se quedan allí en esa región, en estos momentos se está ventilando un caso abominable y bochornoso, donde dizque se involucra a un sujeto encargado de impartir justicia en un caso de presunto abuso sexual de una niña, hecho que ha causado conmoción no solamente en Carora sino en todo el estado Lara, ya que se ha circulado profusamente por las redes sociales, no solamente por la posición del aberrado personaje, sino también por las vinculaciones que tiene con personas relacionadas familiarmente que ocupan cargos importantes en otros municipios. Aseguran en las redes que el tribunal otorgó arresto domiciliario, cuando históricamente se sabe que los jueces cuando se trata de delitos de este tipo, siempre aplican la privativa de libertad sin ningún tipo de atenuantes, menos la aplicación de medidas sustitutivas, pero en esta oportunidad al parecer lo que más ha estado pesando, no es el daño que se le ha hecho a una criaturita que pudiera ser su nieta, sino las vinculaciones directas con el partido oficialista. En todo caso, el delito trascendió, se conoce el responsable con nombre y apellido y a todo su entorno cercano, de manera que la “raya” que en estos momentos tiene encima no será fácil de borrar y cuando camine por las calles en Carora, El Tocuyo o Barquisimeto sentirá muchos dedos acusadores señalándolo, ya nunca nadie podrá tenerle confianza, además, seguramente su conciencia no lo dejará dormir tranquilo.

*****

Como una nueva barrabasada ha sido calificado por propios y extraños, el anuncio hecho por el gobierno central sobre “el inicio de la navidad en octubre”, ordenando incluso el encendido de la Cruz del Ávila que generalmente se produce el 30 de noviembre a la media noche. Será que acaso están pensando que con el anuncio del adelanto de la navidad comenzarán a llegar los barcos llenos con los insumos para las hallacas y el pan de jamón; los juguetes para los niños, los estrenos para los mayorcitos y los licores para el relax luego de las presiones dejadas por el Covid-19. No señor, están totalmente equivocados, el régimen acabó con los Carnavales, con la Semana Santa y también con la Navidad, basta con acercarse a los puertos, en décadas pasadas para esta época completamente abarrotados de barcos con mercancías para el fin de año, en estos momentos brillan por su ausencia y así lo han denunciado las empresas aduaneras que allí laboran, así como los propios comerciantes que señalan que lo poco que se está importando, lo está haciendo el régimen y no son precisamente lo que necesita la familia venezolana para preparar el condumio de navidad y año nuevo. El Ministerio de Comercio Nacional dijo el viernes que garantizarán los “estrenos” y los “juguetes” de los muchachos, pero no explicaron de donde van a salir los recursos para importarlos, tomando en consideración que la República tiene el crédito cortado en los mercados financieros, por maula; de tal manera que solamente se trata de otra nueva promesa y lamentablemente, algunos gobernantes regionales, como Carmelina en Lara han seguido el ejemplo que Caracas dio, la verdad que no hay derecho.

Juan Bautista Salas