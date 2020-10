Gobierno interino aplaudió aprobación de resolución de la OEA

El Gobierno interino de Venezuela aplaudió que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución que reconoce la “carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela”.

Pese a ello, preocupa en los factores democráticos que la resolución contara con 4 votos en contra (Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas) y 9 abstenciones (Argentina, Barbados, Belice, Granada, Guyana, México, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago), remarcando que hay naciones que prefieren mantenerse a distancia de los hechos.

“Es insólito que haya quien defienda, y obviamente no me refiero a Nicaragua, que vive una situación demasiado parecida a Venezuela, sino que en el resto del continente, unas elecciones que se van a realizar en unos términos que violan la Constitución venezolana en cada uno de los artículos que se refieren a los derechos políticos y a las libertades públicas”, dijo Gustavo Tarre Briceño, representante especial de Venezuela ante la OEA.

Por su parte el Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, condenó directamente la posición indiferente de los gobiernos de Argentina y México.

“Me cuesta creer que en algunos países hablen de la no intervención, me duele la posición del gobierno mexicano, un México que siempre estuvo abierto a recibir a los exiliados, me duele ver que haya indiferencia con el pueblo venezolano. Menciones que han sucedido como el caso de Argentina, todo esto llama a la conciencia de todos nosotros (…) Hay que ver el tema humano, no pensar con el filtro político”, expresó.