¿Dónde comprar? Larenses comparan precios en mercados para rendir su dinero #23Oct

Ante la crisis económica y el incremento constante de los precios, barquisimetanos acuden a mercados populares para comprar sus alimentos y ahorrar un porcentaje de su presupuesto.

María Rodríguez, se encontraba en la cola de una feria ubicada al este de Barquisimeto, al ser consultada por Elimpulso.com aseguró que acude a este lugar porque puede ahorrar hasta un 15% en comparación a lo que gastaría en otro establecimiento.

“Lamentablemente el sueldo no alcanza y vengo para acá a buscar mejores precios de víveres, aunque estos no son tan diferentes a los de la calle acá me ahorro entre 10 y 15%. También estoy consciente que no siempre se consigue variedad y calidad”, declaró.

Manifiesta que realiza sus compras una vez por semana y gasta 3 millones de bolívares. “Trato de rendir la comida. En el caso de las proteínas, verduras y frutas es mi esposo quien se encarga de comprarlas”, indicó.

Moraima Díaz, otras de las personas consultadas por el equipo periodístico, cuenta con un presupuesto más holgado pero detalla que esto se debe a que familiares en el extranjero le envían remesas para poder sobrevivir.

“Vengo todos los martes y gasto 8 millones en víveres, en las verduras gasto aproximadamente 2 millones, eso me dura un poco más de una semana. El queso también lo compro acá porque en la calle cuesta el doble y las carnes las manda a comprar mi hermana que está fuera del país y no las llevan por delivery”, puntualizó.

ElImpulso.com comparó los precios de algunos rubros de la cesta básica de un bodegón ubicado al este de la capital larense y una feria de consumo familiar.

En el primero la harina de maíz precocida de una de las marcas más solicitadas cuesta Bs. 525.200, mientras que en un mercado popular se ubica en 472.500.

El costo del cartón de huevos es de Bs. 1.200.000 y la diferencia es mínima en comparación a la feria de consumo familiar donde se ubica en Bs. 1.199.000.

El azúcar por su parte cuesta Bs. 330.000 (mercado popular) y Bs. 420.000 (bodegón).

El arroz Bs. 340.000 (mercado popular) y Bs. 440.000 (bodegón).

Independientemente de donde se compre, es evidente que el salario mínimo de 400.000 bolívares que perciben los ciudadanos es insuficiente. Tal como lo afirmó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas/Fvm), que en su estudio más reciente reveló que al cierre del mes de septiembre de 2020, el precio de la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en 114.028.154,47 bolívares, destacando que se requieren 285.07 salarios mínimos para poder adquirir la cesta básica, referida a una familia de cinco miembros.

