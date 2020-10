Toro Hardy: Si no se produce un cambio de 180 grados en el modelo económico no será posible superar la crisis

El urgente que en Venezuela se produzca un cambio radical del modelo económico, de 180 grados porque no será posible superar la crisis, si esto no ocurre, asegura el experto petrolero, José Toro Hardy, durante su exposición en el simposio “Políticas Públicas para incentivar la inversión privada en energía”, organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad).

Advierte que para acometer esta tarea inmensa que tiene Venezuela en materia de energía, se requiere de cuantiosas inversiones para reactivar a todos los sectores de la economía, advirtiendo que el caso específico del petróleo la situación es muy aguda, tomando en consideración que aportaba el 95% de todas las divisas que le ingresaban al país y que eran las que hacían funcionar la economía venezolana.

Señaló que el sector petrolero se vino abajo, recordando que en 1998 Venezuela producía 3,4 millones de barriles diarios petróleo y de haberse mantenido las inversiones en la industria, hoy se debería estar produciendo cerca de 5,5 millones de barriles por día y no estuviésemos atravesando por la crisis tan terrible que ha venido afectando al país, indicando que hoy en día apenas se están produciendo, según las cifras de la OPEP algo más de 300 mil barriles diarios, con una tendencia a seguir decreciendo, porque para impulsar la producción petrolera hacen falta divisas y si no se realizan las inversiones, no vamos a contar con las divisas necesarias para reactivar a los demás sectores .

Precisó que el deterioro de la industria petrolera comenzó en los años 2002, 2003 con el despido de más de 20.000 trabajadores especializados de la industria con un mínimo de experiencia de 15 años cada uno, lo que representaba una experiencia acumulada de más de 300 mil años, advirtiendo que sin esos trabajadores no podía la industria petrolera seguir adelante.

Se refirió a la actual situación comprometida en la que se encuentra la empresa Citgo, debido a las erradas políticas del gobierno en cuanto su endeudamiento, colocando como garantía las acciones de esta empresa que es vital para el país.

Plantea Toro Hardy que si somos capaces de crear las condiciones para atraer las inversiones internacionales, respetando la propiedad privada, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el país podría comenzar a recuperar la confianza y podría obtener un flujo de divisas para atender la recuperación de todos los servicios públicos también están por el suelo.

“El problema es que estamos contra reloj, la Agencia Internacional de Energía esta diciendo que la demanda de energía podría crecer, pero a partir del 2020 en adelante comenzará a estabilizarse y después a caer al ser sustituido el petróleo por otros agentes energéticos menos contaminantes, de allí que muchas grandes empresas petroleros en el mundo se están dirigiendo hacia esa vía. De manera que eso hace que sea urgente que en Venezuela tomemos las medidas necesarias y las decisiones imprescindibles para poder atraer esos capitales que vamos a requerir”.

Plantea que cualquier modificación que se haga en el marco legal, es necesario cambiar la mentalidad estatista de los venezolanos, afirmando que cualquier nueva etapa, algo va a funcionar a nuestro favor, participación del Estado en el PIB de Venezuela va a ser cada vez menor y va a tener que centrarse en lo que son sus funciones fundamentales del Estado, la educación, la salud, la seguridad, la justicia y la defensa y el peso peso relativo del sector privado va a ser mucho mayor, porque de otra manera no será posible que el país salga de esta crisis profunda en la que estamos sumidos.

Señala que en un futuro también deberá ser mayor la participación del sector privado en los demás servicios públicos, como electricidad, agua potable, donde evidentemente tendrá que se mayor la participación del sector privado, afirmando que de no ser así no podremos resolver los problemas.

Expresa que luego de esta profunda crisis, el venezolano está convencido de que tener mejores servicios de agua, de electricidad, de telefonía, de gas, va a implicar tener que pagar mayores tarifas.

“Es indispensable, tenemos que entender que resolver el problema del agua, de la electricidad, de los servicios públicos, resolver el tema de la industria petrolera, que es vital porque es el sector que puede aportar la mayor cantidad de divisas para poder atender las necesidades del país son fundamentales y al sector privado le corresponderá un rol fundamental en esta nueva etapa de la economía venezolana”, dijo Toro Hardy.