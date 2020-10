RETACITOS #25Oct

El pasado martes 20, los larenses pudieron presenciar el show mediático presentado por Carmelina en el CLEL, el cual supuestamente fue una “rendición de cuentas”, como ella misma lo llamó, porque evidentemente no se puede llamar de esta manera cuando se hace ante quienes han estado avalando la “gestión de barbarie” como la califican en la región la dirigencia política de oposición, porque evidentemente no ha generado ningún beneficio ni para la entidad federal en general ni para los larenses, en particular durante los tres años de gestión, donde es evidente como se ha profundizado el deterioro de la calidad de vida de los habitantes, especialmente en los distintos municipios que forman parte de la entidad, lo cual no es ningún secreto, sino que los propios afectados lo han manifestado en distintas protestas de calle, mientras que también denuncian dizque los grandes cómplices han sido los parlamentarios del CLEL, que en ningún momento han ejercido su función contralora, a cambio de los beneficios y prebendas, ya que señalan que también han tenido sus pedazos, a la hora de repartir el pastel, porque es público, notorio y comunicacional, la forma como desde la gobernación se le ha dado participación a los diputados y ediles en diversas actividades en el estado Lara, por lo que para la gran mayoría esta actividad simplemente fue un trámite administrativo, ya que una verdadera rendición de cuentas tiene que hacerla en un Cabildo Abierto ante los ciudadanos, la sociedad civil, las ONG, las organizaciones comunitarias, los sindicatos, los gremios, los colegios profesionales, no ante los miembros del PSUV, esto si sería una verdadera rendición de cuentas. Ojalá que atienda esta sugerencia.

A propósito, el fin de semana pasada al parecer se realizó una reunión política en el municipio Urdaneta convoca da por el burgomaestre, específicamente en un sitio llamado el Club Los kioscos, con la dirigencia del PSUV con motivo de la visita de Julito quien anda movilizándose por todo la entidad en función de la campaña electoral para las elecciones del 6D, en la cual habrían participado alrededor de unas 20 personas; pues bien aseguran que el burgomaestre ante las críticas, los cuestionamientos y las numerosas observaciones en torno a su gestión, ante la impotencia de poder desvirtuar los señalamientos que allí se estaban formulado en su presencia y al no tener ninguna justificación política para defenderse con razonamientos que pudieran explicar su actuación, dizque del tiro se puso a llorar, y no es cuento, aseguran que “derramó lagrimas”, convirtiéndose todo esto en motivo de comentarios y burlas en contra del funcionario que tan mal parado quedó ante la situación tan bochornosa en la que se vio involucrado durante el encuentro. Por supuesto, a nadie puede sorprender que esto haya ocurrido, al menos en esta sección lo hemos señalado en diversas ocasiones, incluso las medidas arbitrarias que ha adoptado, el abuso de autoridad, el saltarse las reglas a la torera, por eso no hay que olvidar que a todo cochino le llega su sábado, y en esta oportunidad le toco al ladino personaje.

En los últimos días vimos en los medios regionales las denuncias del presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, René Rivas alertando en torno a la posibilidad inminente de un “cierre técnico” en el Hospital Central Universitario “Antonio María Pineda”, pronunciamiento realizado en una concentración de protesta por parte del personal del nosocomio larense; recordamos que en esta sección nos hemos cansado de repetir hasta la saciedad, las condiciones inhumanas en las que están laborando no solamente los médicos y las enfermeras, sino todo el personal que allí presta servicios, debido básicamente a la carencia de insumos básicos como agua, electricidad, medicamentos, equipos médicos, deterioro de los quirófanos, los cuales casi en su totalidad están paralizados, los aires acondicionados, con esto lo que queremos decir es que los males del hospital central no son ninguna novedad, por el contrario se han vuelto crónicos y a las autoridades de salud de la región, parece tenerlos sin cuidado. En esta oportunidad René Rivas se queja porque la emergencia amaneció un día sin agua, problema que también es recurrente, lo que quiere decir que no se ha resuelto aun cuando la gestión perfecta dizque ordenó la instalación de unos equipos de bombeo, que al parecer resultaron todo un chasco, por lo que el médico califico a Carmelina como “mentirosa”, de tal manera palabras más palabras menos, dijo a la prensa: “Señora Carmen Meléndez, no le mienta al estado Lara. Colocaron unas bombas usadas que no sirvieron para suministrar agua al hospital. Usted le ha mentido al estado Lara. Acepte su ineficiente gestión como gobernadora y atienda al hospital central, sino en horas…en días va a tener que decretar un cierre técnico”. Su palabra vaya adelante.

La mayoría de los venezolanos esperamos y confiamos en que lo que acaba de ocurrir en las elecciones de Bolivia, donde ganó el candidato de Evo Morales debido a que todos los partidos de oposición, que unidos representaban un porcentaje superior al que obtuvo Luis Arce, al igual que lo que está ocurriendo en el ámbito local, nunca terminaron de ponerse de acuerdo, sino que cada quien intentaba halar la brasa para su sardina, echándose cuchillo y cayéndose a dentelladas entre ellos, anteponiendo los intereses partidistas y los particulares, a los verdaderos intereses de la nación, abrieron no el camino, sino la enorme brecha para que nuevamente el socialismo volviera el poder, quedándose todos sin el chivo y sin el mecate, de allí que nuestros “líderes” de oposición, deben mirarse en este espejo y entender, de una vez por todas, que si no se garantiza una unidad monolítica en torno a que el enemigo a vencer está en el palacio de Misia Jacinta, estarán contribuyendo a que permanezca en el poder hasta que esté como Matusalén. En varias oportunidades se ha llamado la atención y alertado, no solamente en esta sección, sino a través de artículos de opinión declaraciones de personeros importantes de la vida nacional e incluso instituciones como la Iglesia, han advertido sobre la urgencia de dejar las diferencias a un lado y orientar la proa del barco hacia el ceses de la usurpación, lamentablemente se ha hecho caso omiso y en estas condiciones el barco seguirá sin rumbo fijo y tendremos revolución para rato. No digan después que no lo alertamos.

Recientemente los amigos de la empresa Gas Lara publicaron en sus cuentas en las redes que estaban evaluando las estrategias y acciones para tratar en lo posible de mejorar el suministro del gas en bombonas a las diferentes comunidades, barriadas y urbanizaciones de la entidad; reuniéndose con las demás empresas distribuidoras con la finalidad de mejorar la gestión de despacho; sin embargo, los usuarios piensan que ni con un milagro, a estas alturas cuando ya está finalizando el año, puedan hacer modificaciones de mejoría en esta área, sobre todo cuando se tiene la información confiable que indica que el promedio de despacho por familia a las comunidades a través de los consejos comunales, es de 2 bombonas de 10 kilos al año, viéndose obligadas las familias para poder solventar esta situación, tener que acudir al “bachaqueo” pagando hasta 3 y 5 veces por el precio de las bombonas; a mojarle la mano a los distribuidores con billetes verdes para poder tener el combustible; sin embargo gente pensante considera que en la medida en que Gas Lara le monte una guerra frontal al bachaqueo y mejora la capacidad de despacho de la empresa, por supuesto que esta tarea no es fácil, porque en la medida en que se le ponga coto al bachaqueo con el gas, en esa misma medida dizque algunos diputados y ediles del entorno del alto gobierno regional, dejaran de meterse unos reales en el bolsillo y al parecer esta es una de las razones de mayor peso para no tocar el tema.

A propósito, nos han enviado información adicional en torno a la situación que está viviendo el personal de salud que labora en el Hospital “Pastor Oropeza” de Carora. Explican que un médico residente para poder asistir a su trabajo en el HPO debe trasladarse desde Barquisimeto pidiendo colas a todo riesgo y similar situación la vive a su retorno, situación que ya lleva entre 2 y 3 meses. Afirman que la directiva ha planteado la situación ante Transbarca y la Dirección Regional de Salud sin obtener ninguna solución y tampoco se ha logrado el respaldo de la Alcaldía de Torres. Entre los internos residentes, se cuenta con un total de 9, egresados de la UNERG y formados en esa institución. Cumplen con su ejercicio médico desde Diciembre del 2019 y han respondido al llamado en tiempos de pandemia e incluso hace 3 meses que comenzaron a recibir el deficiente sueldo. La situación del transporte ha limitado el cumplimiento de sus labores. La mayoría de estos médicos culminarán sus actividades el 02-12-2020. Esa será la fecha crítica, donde realmente NO habrá médicos si las autoridades no toman las medidas de llamar a concurso. No se puede olvidar que un médico recién egresado en la Venezuela actual NO tiene la capacidad de independizarse y cubrir sus gastos básicos que incluyen alimentación, residencia, transporte. Recuerdan que hay ejemplos de sociedades civiles organizadas, cómo la de Yaritagua-Edo Yaracuy donde las autoridades gubernamentales, la Alcaldía le ofrecen bonos a los galenos para solventar la situación económica, así como el transporte, ejemplo que muy bien se pudiera seguir.

Circula por las redes sociales una información que debe investigarse por las implicaciones que pudiera tener, al parecer se trata de un paciente contagiado de COVID-19, dizque proviene de la zona de Pueblo Abajo en Santa Rosa, informan tiene dos semanas en la Villa Bolivariana, donde lo tienen aislado. Aseguran que este paciente le mintió a los médicos sobre su lugar de trabajo, ya que presta servicios en un negocio de un dirigente político de la región, quien le prohibió decir que trabajaba en su negocio, recomendándole que dijera que era buhonero, albañil y que trabajaba por su cuenta. Lo sano, conveniente y saludable para todos, incluso para la comunidad donde está ubicado el negocio, es denunciar el caso, al propietario del negocio, ante la Dirección de Salud del estado Lara, para que procedan a aislar al personal que allí labora ya que pudiera convertirse en una potencial cadena de contagios, proceder a cerrar temporalmente el negocio hasta que se proceda a su desinfección e investigar las responsabilidades en que pudiera incurrir el propietario por ocultar información estratégica de salubridad pública, utilizando sus influencias para salirse del paquete en el que en estos momentos está metido. En los mails que circulan por las redes se informa sobre el nombre del trabajador afectado, del dueño del negocio y de la ubicación del negocio, así que solamente hace falta que se actúe de inmediato.

Continuando con el COVID-19, ya nos habían advertido que el aumento de los contagios en Lara comienza a generar inquietud y preocupación; comienzan a encenderse las alarmas, y sería muy lamentable que se les vaya de las manos el control de este grave problema de salud. Gente muy seria y preocupada por la problemática de la salud, nos pide llamar la atención sobre la presencia de algunos casos de supuestos contagio en algunas de las instalaciones de la UCLA, lo cual de ser cierto requiere de una atención prioritaria por parte de las autoridades. Aseguran que al parecer en el Decanato de Ciencias de la salud más de una docena de personas tendrían problemas; en Administración y Contaduría supuestamente habrían 5 o 6 al igual que en Veterinaria, e incluso entre bastidores se señala que unas 37 personas tendrían que ser sometidas a las pruebas del PCR. Hemos insistido en todos los terrenos, que no es ocultando la enfermedad como el problema se va a resolver, tampoco negando las cifras de víctimas, por el contrario, estamos convencidos que en la medida en que se le diga la verdad a la población, en esa misma medida la gente deberá comenzar a tomar conciencia de que el Covid-19 es un problema serio, no se trata de un juego, ya más de 1 millón de personas han muerto en el mundo y los contagiados superan los 30 millones, por eso a todos les recomiendo que se cuiden, no corran el riesgo de convertirse en un número más de las estadísticas de la pandemia, cuidarse es su responsabilidad. Ojalá estemos equivocados con los datos de la universidad, eso nos alegraría mucho.

La verdad es que la situación del servicio de energía eléctrica en Barquisimeto es verdaderamente dramático y está causando más daño a la salud de la gente, que la propia pandemia de Covid-19, que por cierto, también está haciendo estragos en la región, según las cifras oficiales. Un colega de la región nos escribe: “Que situación tan inquietante, miserable e incómoda nos ha tocado en estos últimos 20 meses en el interior del país. Nos están dando 7 horas de socialismo eléctrico o patria sin luz. Que arrecho, es triple el desgaste”. Mientras que en el grupo “Activos por la Luz” podemos leer : “Si que horrible e insólito es esperar que se vaya la luz. Mis amistades y familiares fuera cuando me escriben a golpe de 6 p.m. me dicen, epa Y que estás haciendo y les respondo, aquí esperando a que se vaya la luz”. Definitivamente, esto no es vida. Lamentablemente, nuestros gobernantes nacionales y regionales, no han entendido que la fórmula más efectiva para evitar que la gente salga a protestar porque no tienen agua, electricidad, gas, gasolina, comida, medicinas, es poniendo al alcance de su mano todo lo que necesita, pero piensan que a través de la represión, de meter presas a las personas, les van resolver sus problemas, logrando por el contrario que la gente se moleste más y salga con mayores bríos a reclamar sus derechos, lo cual está contemplado en la Constitución Nacional.

Hace unas dos semanas alertamos a las autoridades de la Alcaldía que dirige el burgomaestre achocolatado, en torno a una flagrante violación a la normativa legal vigente en materia de ordenamiento urbano, oportunidad en la hicimos pública la denuncia de vecinos de la zona que señalaban la construcción de un amplio galpón de 2 pisos en la carrera 14 cruce con la calle 42, muy cerca de lo que eran los Baños Don Napo, es decir justo frente al Parque Ayacucho. En esta oportunidad los propietarios de esta edificación, están desconociendo una norma que no ha sido derogada y prohíbe en forma terminante y sin posibilidades de interpretaciones “interesadas”, la construcción en los alrededores del Parque de inmuebles de más de una planta, de manera que cuando salió el llamado de atención llevaron materiales a todas horas, multiplicaron los turnos de trabajo, pagaron horas extras y ya el galpón está casi terminado, lo que pareciera indicar que los dueños o están enchufados directamente, o tienen algún padrino con mucho poder en el gobierno regional, porque los fiscales de Catastro ni siquiera mostraron la nariz, por lo menos para impedir que se levantara el segundo piso, aseguran los vecinos que el dueño dizque es un militar de alto rango, lo cual sería muy grave ya que el deber ser, es dar el ejemplo de respeto a las normas, ¿es lo que enseñan en la Academia Militar o nos equivocamos?. Lo cierto es que sigue imponiéndose la impunidad y todo el mundo hace lo que le da la gana.

Ya nuestra capacidad de asombro superó todos los límites, para algunos funcionarios del gobierno, específicamente del estamento militar en el área de Los Andes, ante el problema de la escasez de gas y en lugar de explorar las fórmulas para incrementar la producción nacional de este combustible, que sería una de las formas más efectivas para resolver el problema de las familias que viven en la región; el anuncio hecho públicamente por un alto oficial fue el anunciar un operativo, para repartir los arboles que están en las riberas de la represa y que allí llegan con las corrientes de los ríos, convertidos en leña para que cocinen, en otras palabras conjuntamente con los representantes políticos la nueva función de los hombres de uniforme, será la de repartir leña para que cocinen en los hogares. Lo más inquietante es que el personaje señala que no se trata de retornar a la prehistoria, recordando que en su niñez en su casa cocinaban con leña, y por la pinta y el grado debe estar muy cerca de los 60 años, así que cualquier parecido con retroceder más de 40 años cuando aún en los pueblos apartados se cocinaba con leña, no es poca cosa, a pesar de lo que crea el oficial, a quien se le cayó la cedula cuando dijo que lo enviaban a hacer los mandados y compraba una papeleta de azúcar, una papeleta de café y un cuarto kilo de queso, que el pulpero picaba con una cuerdita de nylon, afirmando que ahora si no se compra un bulto de azúcar, un bulto de arroz y un bulto de papel sanitario, “las cosas están mal, porque nos cambiaron la mentalidad”, no mi general, lo que pasa es que la revolución no ha empobrecido, ha destruido nuestra calidad de vida y ahora hemos tenido que volver a comprar en papeletas y a cocinar con leña.

Una noticia estimulante, dentro de tantos problemas que se están viviendo en el país y que generan una gran angustia y preocupación, entre la población. En efecto, esta semana pudimos leer en la prensa regional que la directiva de Fedecámaras Lara, está adelantando gestiones con las empresas de servicios regionales, con la finalidad de constituir mesas de trabajo, donde se puedan sentar y discutir distintas alternativas para fijar unas tarifas por los servicios de agua y aseo urbano, que sean justas equitativas y que no sean producto de los caprichos del burgomaestre o de los presidentes de turno en estas empresas de servicios, ya que los ajustes que han pretendido cobrar a los propietarios de los negocios, son realmente escandalosas y sin ningún sustento técnico que permita determinar cómo se calcularon. Recientemente escuchábamos el ejemplo de una persona que tiene un pequeño local de reparación de calzado y le venían cobrando por el servicio de agua, el equivalente a 5 dólares, pero cuando fue a cancelar le dijeron que tenía que pagar 45 dólares, señalando que prefería cerrar porque no podía cancelar tal monto, de manera que ojala que mediante el diálogo se le pueda poner freno a esas apetencias impositivas.

Juan Bautista Salas