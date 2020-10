Barquisimetanos hacen el sacrificio por pintar sus casas a pesar de los altos costos #26Oct

El venezolano a lo largo de esta crisis, ha hecho lo posible para que las tradiciones no mueran. Comer pescado en Semana Santa, hacer hallacas, comer pan de jamón y pintar la casa en navidad. Aunque ninguna de estas tradiciones ha muerto, la crisis sigue intentando matarlas.

A propósito de pintar la casa, este año algunos barquisimetanos han hecho el sacrificio por pintar alguna parte de su vivienda y darle calor y color al hogar. Algunos consultados por Elimpulso.com aseguran que con la crisis deben dar prioridad a otras cosas como la comida o medicinas, sin embargo en este 2020, apartaron una parte del presupuesto para por lo menos pintar las rejas, la fachada o alguna parte de la casa que requería un cariñito.

Cruzelbys Martínez compró este año un galón de pintura en aceite para pintar las rejas de su casa. “Tenía más de 4 años sin pintarlas. ya estaban deterioradas y bueno me cayó una platica y decidí pintarlas. Después de todo en nuestra vida ya se ha devaluado todo, pero no debemos dejar que nuestros bienes, que es lo único que nos queda, también se devalúen”.

Otros como Julián García prefieren comer antes de gastar el dinero en pintar la casa. “Yo no pinto la casa, no recuerdo desde hace cuanto, pero si me pongo a comprar pintura, no como”.

El venezolano para pintar su hogar debe tener inicialmente un presupuesto de al menos de 10 millones de bs para pintar su casa. Un galón de pintura normal cuesta entre Bs. 3.648.000 y 5.500.000 bolívares. Además entre rodillos y brochas se puede gastar entre 4 y 7 millones de bolívares.

En el Barquisimeto de otrora, llegaba octubre se respiraba un aire diferente al del resto del año. Llegaba el béisbol y se comenzaban a sentir cerca las navidades. La gente cobraba sus aguinaldos por adelantado y pintaba su hogar. Había colores y alegría, y la ciudad se contagiaba de esa armonía en todos lados.

Sin embargo, las cosas cambiaron. Pocos son los que tienen la posibilidad de pintar su casa. Lo que se consigue es para comer y vivir.