VenAmCham: La empresa privada es el motor que impulsa el desarrollo, la prosperidad de los pueblos

Se ha demostrado a lo largo del tiempo que la empresa privada y la actividad empresarial próspera es el motor que impulsa el desarrollo económico y la prosperidad de los pueblos, afirmó el presidente de la Cámara Venezolana Americana de Industria y Comercio (VenAmCham), Francisco Sananez, durante una conferencia de prensa con motivo de los 70 años de la cámara binacional

Señala que la Cámara continuará cumpliendo con la acción de promover la actividad empresarial privada, las inversiones, el comercio y el marco en el cual esos negocios y esas empresas se desenvuelven.

Mientras que la doctora Imelda Cisneros, ex presidenta de la Cámara y ex ministra de Fomento, al presentar los resultados de una investigación de “Venezuela Competitiva, advirtió que no se puede salir airoso, mucho menos exitoso en un ambiente poco proclive a los negocios con una mentalidad de sobrevivencia.

VenAmCham y su historia

Francisco Sananez, presidente de VenAmCham, hizo referencia a tres fechas fundamentales en los 70 años de la organización, 1950 ya que fue en septiembre de este año cuando se fundo de mano principalmente de empresas norteamericanas haciendo vida en el país, luego se nutro de empresas que van llegando al país y de empresarios venezolanos que vieron en la Cámara una oportunidad de fortalecer sus empresas y los vínculos con un país que era un gran inversor en el país; la segunda es 1965 cuando Carlos Lander Márquez funda el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) con la participación de cinco notables universidades norteamericanas que aportaron profesores y asesoría y hoy 55 años después el IESA tiene más de 8.000 egresado.

Señala que Venamcham es una cámara binacional de Comercio e Industria y como tal, su esencia es la promoción del comercio, la industria y la inversión, ya que existe el convencimiento de que es el sector privado, es la actividad empresarial prospera la que ha probado una y otra vez ser el motor y desarrollo económico y la prosperidad de los pueblos.

“Porque creemos esto, en nuestra misión esta el promover la actividad empresarial privada, las inversiones, el comercio y el marco en el cual esos negocios y esas empresas se desenvuelven; el segundo aspecto es nuestra misión, la cual reflejando eso, en primer termino es fomentar el comercio y la inversión entre los Estados Unidos y Venezuela y promover el sistema de libre empresa, libre mercado y libre comercio, que generan prosperidad y desarrollo económico; pero no solo eso, la Cámara ha manejado el criterio que la empresa no puede vivir aislada de la sociedad, por lo que impulsa la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y también incluye la promoción de sistemas alternativos de justicia para dirimir las diferencias entre empresas, en una instancia privada, en una primera oportunidad, y solo ir a los tribunales cuando no se logra una solución”, afirmó.

Asegura Sananez que la relación entre Venezuela y los Estados Unidos durante estos 70 años, ha sido muy beneficiosa y fructífera, se refirió a que hoy el beisbol se considera el deporte nacional, desde el punto de vista cultural la existencia del IESA, del Centro Venezolano Americano, Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela, lo que ha significado buenos negocios para las partes; se refirió a la alianza social y en donde destaca el apoyo que se le ha dado a sectores como la salud y la educación,

Señaló que en el país que necesitamos hacia adelante, el tejido institucional venezolano, va a ser demasiado importante para construir esta sociedad que va estar bastante afectada en sus procesos naturales por razones que todos conocemos, en esto también VenAmCham a lo largo de las décadas ha sido una actor que ha promulgado las mejores ideas, las cuales no siempre han reinado en este país, lamentablemente han sido golpeadas por años por años, el principio del rentismo, los controles excesivos, políticas abiertamente socialistas en los últimos años, que no se han correspondido con las políticas que generan prosperidad y sacan a la gente de la pobreza.

Valores del empresariado venezolano

No se puede salir airoso, mucho menos exitoso en un ambiente poco proclive a los negocios con una mentalidad de sobrevivencia, advierte la doctora Imelda Cisneros, ex presidenta de la Cámara Venezolano Americana de Industria y Comercio (VenAmcham), en el marco de una conferencia de prensa con motivo de los 70 años de actividades de la Cámara Binacional.

Advierte que esta conclusión que se alcanzó en el estudio realizado por Venezuela Competitiva, lo extrapola no solo a las 700 empresas que forman parte de VenAmCham, sino a todas las empresas que hoy están en Venezuela dando la talla.

Señala que en el país la Institucionalidad está herida y cumplir 70 exitosos años como organización en este ambiente, es realmente un triunfo y un logro que es necesario celebrar, dijo que se trata de una organización muy sólida y con una capacidad de respuesta a los entendimientos de sus miembros, con competencias para generar una comunicación realmente auténtica entre sus miembros con el resto del país y también tiene un especial talento, un prestigio, una auctoritas para lograr una coordinación impecable tanto interna como con los actores externos de la Cámara.

“Pero la verdadera esencia de Venamcham, el motor de la organización, son sus miembros, son sus más de 774 empresas que la integran y 4.440 ejecutivos que hacen vida dentro de ellas, el corazón de la Cámara son esas más de 700 comunidades humanas y de negocios, 85% de ellas venezolanas, que hoy han sorteado momentos realmente turbulentos. En los últimos años muchas empresas han sido expropiadas, muchas han tenido que cesar sus operaciones, y por eso hoy nos preguntamos todos, en qué consiste la vitalidad, la diligencia, los bríos, la resolución e mantenerse activos de todas esas empresas que siguen dando una pelea en un ambiente poco atractivo para los negocios”.

Seguidamente hizo referencia a las conclusiones obtenidas en la investigación de Venezuela Competitiva basada en la evaluación de unas 200 empresas ubicadas en 19 estados del país, que fueron premiadas por su excelencia y competitividad entre 1995-2019, un período realmente confuso, complejo, de crisis políticas, económicas y sociales, señalando que muchas de ellas son organizaciones cercanas a Venamcham, indicando que hoy en día algunas forman parte de la junta directiva de la Cámara.

La esencia del éxito en tiempos turbulentos

Cisneros señala que la investigación les ha dejado una serie de lecciones y está recogida en un libro de Venezuela Competitiva, llamado “La esencia del éxito en tiempos turbulentos”, resultado de ocho meses de investigación basadas en estructuradas, profundas y largas entrevistas con los actores de todos estos casos en las organizaciones.

Señala que el primer hallazgo que encontraron, es que los conceptos fueron adaptados, reinventados con una gran certeza y con una flexibilidad y creatividad, por empresas venezolanas para implantarlas en un contexto totalmente distinto, i9nestble, riesgoso e inseguro; otra enseñanza es que no se puede salir airoso y mucho menos exitoso en un amiente poco proclive a los negocios con una mentalidad de sobrevivencia; una tercera cosa es que los empresarios con motivación y con visión hicieron de la destrucción realizaciones y del caos oportunidades y lo hicieron con coraje, con mucho orgullo; también se demostró que cuando la integridad rige la conducta de la empresa y la empresa ha adoptado el compromiso de ser protagonista con una visión de un propósito como producir, las trabas y los obstáculos para alcanzar los objetivos estratégicos que la organización se trazó, se convierten en retos y oportunidades para innovar y se demostró que la innovación tiene un vínculo inequívoco con la excelencia.

Señala que estas empresas que están allí, que siguen dando la pelea, son el motor de nuestra vida económica y que nos permite tener acceso a muchas cosas que de otra manera no sería posible.

Señaló que al final de la investigación se terminaron sintetizando 25 “claves” que fueron repetidas en forma sistemáticas por todos los que se iban entrevistando, las cuales señalan una ruta forjada día a día por el orgullo de ser empresas, de ser gerentes, de ser líderes de organizaciones que generan riqueza, empleo, productos y calidad de vida.