Alfonso Marquina: A pesar de los ataques la AN sigue firme luchando para recuperar a Venezuela #4Nov

A pesar de todos los ataques del régimen a la legítima Asamblea Nacional, acá seguimos luchando por recuperar a Venezuela, afirmó el diputado de Primero Justicia por el estado Lara, Alfonso Marquina, durante un acto de promoción de la Consulta Pública del 5 de diciembre en el estado Miranda.

Recordó que la sede del Parlamento tiene un cerco por civiles armados, para impedir que nosotros podamos hacer nuestro trabajo; un cerco financiero desde hace cuatro años y medio, donde la Asamblea Nacional no recibe presupuesto ni para comprar ni una hoja de papel y sin embargo ahí hemos estado resistiendo legítimamente.

“Pero eso no significa que los venezolanos estén eligiendo, lo que demuestra es que en Venezuela hay una autocracia que cada día ha venido radicalizando cada vez más sus actuaciones, hay van con toda la trampa, participando ellos contra ellos y que ha hecho la dictadura, acaban de aprobar una ley denominada Antibloqueo, que en realidad lo que procura es acabar con el Estado de Derecho en Venezuela, concentrar todos los poderes en la figura del dictador, la Asamblea Nacional esa que van a elegir chimba, no va a tener capacidad de aprobar contratos de interés público , no aprobará el presupuesto porque eliminan el régimen presupuestario, no autorizaran endeudamiento porque se le da la facultad discrecional al dictador de endeudar como, cuando y con quien quiera la república, es decir a pesar de que es un organismo ilegal, inconstitucional que va a estar conformado por ellos, no van a tener ni siquiera funciones porque esa Ley Antibloqueo, no esta hecha para quitarnos competencias a nosotros, sino para terminar de desconocer ese bodrio que van a elegir”, afirmó Marquina.