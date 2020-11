Bolivia Suárez: Gestión de Carmen Meléndez fue nefasta, desapareció los servicios públicos

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Bolivia Suárez, opinó que la gestión de Carmen Meléndez en la Gobernación del estado Lara “fue nefasta” y prevé que con Adolfo Pereira la situación no cambie.

“La gestión de Carmen Meléndez fue completamente nefasta, lo que hizo fue desaparecer los servicios públicos; no hay agua, no hay luz, no hay internet, no hay gasolina, no hay gas”, expresó la parlamentaria a Elimpulso.com, señalando que los larenses ahora deben cocinar a leña debido a que no tienen ni bombonas ni servicio eléctrico.

En ese sentido, señaló que la crisis no cesará y por el contrario se agudizará porque Adolfo Pereira, funcionario que actualmente ocupa la Gobernación de Lara, fue anteriormente presidente de la estatal GasLara C. A. y los resultados no fueron positivos. “Con este cambio vamos para peor porque este ciudadano (Pereira) que colocaron en el puesto de la Gobernación viene de hacer una gestión nefasta en GasLara. ¿Qué podemos esperar? nada.”, comentó Suárez.

Lamenta la diputada que en las comunidades del estado Lara las personas estén “muriendo de hambre y de mengua” por el desinterés y las malas políticas implementadas por el régimen.

“Aquí urge un cambio político que enrumbe nuevamente a este estado, como lo era antes, de inclusión, progreso, donde todos teníamos calidad de vida y que lamentablemente en estos momentos eso ha desaparecido”.

Por otra parte, a propósito de las últimas protestas registradas a nivel nacional por parte del sector educativo, indicó que los maestros del país estaban “muriendo de hambre” por los bajos salarios que perciben, de entre 3$ a 5$ dólares por mes. “Desde la Asamblea Nacional, hemos venido articulando con ellos (docentes) la importancia de permanecer en las calles para prepararnos para un cambio político y la realización de la Consulta Popular del 5 al 12 de diciembre”, expuso Suárez.

Aunado a esto, desaprobó que el sistema educativo, desde el preescolar hasta la universidad, haya decaído tanto en los últimos años por culpa del régimen de Maduro.

Añade además que la generación del futuro no está siendo preparada correctamente y eso puede influir en el desarrollo próximo de Venezuela. “Lo decía en las Naciones Unidas, un país donde no se garantice la educación está a las puertas de una catástrofe generacional”, enfatizó.