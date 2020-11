Dirigentes de Avanzada Progresista instan a dar “voto castigo” el 6-D #9Nov

Este lunes 9 de noviembre, dirigentes del partido político Avanzada Progresista manifestaron que ante las fallas de los servicios públicos y la crisis generalizada que atraviesa el país, los venezolanos deben dar su “voto castigo” el próximo 6 de diciembre.

“Las parlamentarias son una oportunidad para dar nuestro voto castigo contra el gobierno nacional, regional y municipal. Aquí el gobierno no quiere que la gente se mueva y por eso no hay gasolina, tienen temor incluso a que el chavismo se exprese, el gobierno quiere que la gente no vote ni proteste”, declaró Mario Perdigón, Secretario General de esa organización política en el estado Lara.

El dirigente político catalogó como un “error” el llamado a la abstención en las cuestionadas elecciones parlamentarias que han realizado sectores de los factores democráticos por considerar un “fraude” ese evento electoral.

“Hay compañeros equivocados que plantean la abstención como vía a una salida, pero recordemos que en el 2015 todos los partidos de oposición reconocieron que fue un error no votar en 2005, ¿Cómo vamos a cometer ese error nuevamente? La única arma que nos queda a los venezolanos y larenses es el voto masivo. Aquí tenemos un gran descontento que debemos expresar el 6 de diciembre, todos soñamos con la salida inmediata de Nicolás Maduro pero eso lo vamos a lograr utilizando nuestras fortalezas, el 6 de diciembre vamos a dar el voto castigo”, acotó Perdigón.

Por su parte, Fanny García, Secretaria Nacional de Organización de Avanzada Progresista, afirmó que el país requiere una “transición a la democracia en paz” a través de elecciones.

“Nosotros queremos una transición a la democracia en paz y por eso creemos en el voto. Hay una mayoría que quiere que salga el gobierno de Maduro pero tiene diferentes enfoques de cómo salir del problema, en Venezuela más de un 80% cree que debe haber una transición a la democracia”, dijo.

En este sentido, García señaló que el descontento por la crisis económica y de servicios públicos debe reflejarse en los comicios legislativos del 6 de diciembre.

“Debemos trascender la queja y tenemos que ir a las propuestas, me quejo pero propongo, me quejo pero me alisto, me organizo y doy mi voto para que exista una nueva Asamblea Nacional”, indicó.

Sobre las sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, manifestó que estas solo afectan a los ciudadanos, por lo que de obtener la victoria en las parlamentarias trabajarán para que sean eliminadas.

“A ellos (candidatos de Avanzada Progresista) yo los observo en tareas importantes, visitando organismos internacionales para pedirles que levanten las sanciones, este pueblo no puede seguir recibiendo sanciones internacionales que no las sufre Maduro ni los que están gerenciando mal el país, sino los más vulnerables”, puntualizó.