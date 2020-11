Elías Pino Iturrieta: La prioridad de Biden será EE.UU

Lo que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos, donde el presidente en ejercicio, Donald Trump, no acepta su derrota, denuncia fraude y apela a las instancias judiciales, es una anomalía extraordinaria, que será superada, indudablemente, y la situación quedará normalizada.

Tal es el criterio del doctor Elías Pino Iturrieta, miembro de la Academia Nacional de la Historia, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello y autor, entre otros libros, de La mentalidad venezolana de la emancipación.

Entrevistado por Elimpulso.com, el intelectual y analista político dijo que Donald Trump, al no aceptar su derrota en las elecciones del pasado martes 3 de noviembre y persistir en no reconocer a Joe Biden como su sucesor, no actúa como político sino como un “empresario prepotente”.

Comentó que, contrario a la opinión del mandatario estadounidense, el expresidente republicano George W. Bush declaró que sus conciudadanos deben tener confianza en que la elección fue fundamentalmente justa, que será ratificada su integridad y el resultado es claro.

Aún más, tras reconocer que tiene diferencias con Biden, dijo que tiene la oportunidad de unir a los ciudadanos de ese país y restablecer la convivencia en su nación.

El doctor Pino Iturrieta manifiesta que no se han presentado pruebas del fraude denunciado por Trump, quien pretende llamar la atención con un escándalo en la democracia más antigua del continente.

Pero, esta situación será superada, sin duda alguna, porque la sociedad norteamericana es profundamente democrática.

Doctor, la democracia permite que cualquier individuo participe en un proceso electoral, pero, después que el magnate Silvio Berlusconi, en Italia, llegó al poder, han sido muchos los empresarios que, como Trump, también lo han hecho. Sin embargo, no tienen experiencia. ¿No es acaso vanidad esa pretensión, ya que la política es un oficio difícil?

-La política es para los políticos. No es que haya una exclusión. No hay linderos. Individuos como Berlusconi son advenedizos, temerarios. Y suceden cosas como las que estamos viendo. Biden está ganado para la política porque tiene casi cincuenta años. Tiene pericia.

-¿Qué puede esperar Venezuela de Biden?

-Debemos entender que su prioridad serán los Estados Unidos y en su política exterior también tendrá que cumplir las líneas de su nación. Lógicamente hará una revisión acerca de Venezuela, pero no se espera que haya modificaciones. Hay que mirar esto con paciencia. Su comportamiento será parecido al de la Unión Europea y al Grupo de Lima. No podemos pensar que nos vamos a echar en los brazos de los Estados Unidos, porque la solución a la crisis de Venezuela tenemos que buscarla nosotros.