OPINIÓN ¿Pasó Halloween? #10Nov

Hace poco se celebró en el mundo, y Venezuela obviamente no escapa a estas nefastas influencias, más aún con una camada de políticos gobernantes y de oposición que le hacen honor a la muerte, la llamada “Fiesta de Halloween”. Y uno se pregunta ¿Ya pasó?. La respuesta, según nuestra opinión es… no creo.

Es triste ver cómo la gente subestima estas cosas. Creen y sienten que disfrazar a su linda hijita o su pequeño bebé de bruja o vampiro es algo sin importancia. Llenan hogares y negocios con brujas, vampiros, momias y figuras de muertos. Llaman lo tenebroso y de manera ingenua dejan entrar en sus vidas la figura del maligno quien no dejará escapar fácilmente a quien le sirve. De paso, se saturan de películas de terror que hasta juegos en la red se han hecho muy populares.

Hay quienes opinan y están en su derecho… “Estos tipos se pasan, son demasiados exagerados, tan linda que se ve mi niña como una brujita y mi bebé como un vampiro”. Hacen reuniones en sus hogares, colegios privados o públicos con este motivo y son los más “educados” y de cierta posición social, económica e intelectual quienes promueven esta horrible celebración. No se dan cuenta que su osadía los convierte en instrumentos de Satanás. Imperioso es saber, que el peligro del mundo no está ciertamente en individuos desquiciados que gobiernan y el enfrentamiento a cuchillo entre los políticos de una nación.

La lucha más peligrosa es la que lleva el ángel caído y que lo hace de manera sigilosa, calladito y Halloween es una de sus armas. “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” Efe. 6:12. ¡Ese es el punto que muchos no quieren ver!. . Pero si Ud. se cree cristiano, debería practicar esto. “Y no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedla” Efesios 5:11.

Especialistas en familia como Dr. James Dobson, presidente y predicador del programa radial “Enfoque a la Familia” dijo: “Esta tradición se enfoca en el ocultismo, las brujas, el diablo, la muerte y el mal; enviando un mensaje a nuestros niños que alarman a los buenos padres. Evidentemente no hay lugar en la comunidad cristiana para este “lado más oscuro”. O esta interesante experiencia. “Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste Europeo, concubina del alto Ministro de Satán en esa misma área, se convirtió al Cristianismo, y decía que si los Padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra delante de sus hijos” .¿Cómo les parece? “En Estados Unidos y otros países del mundo este es el día cuando más niños desaparecen, también se han reportado numerosos crímenes de personas sin escrúpulos que esconden afiladas cuchillas dentro de las frutas, también regalan caramelos envenenados y hasta agujas usadas para drogas”. Noticias por la WEB. Pero lo peor de lo peor, es, con toda seguridad, el desinterés que existe entre las personas que lo celebran, en tomar estas cosas de manera seria y apartarlas de su vida. Ojalá a partir de ahora, podamos decir con convicción. “Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu Ley está en medio de mi corazón” Salmo 40:8.

¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!.

William Amaro Gutiérrez

