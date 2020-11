VIDEO ¡Sin suero antiofídico! Aumentan casos de mordedura de serpiente en Lara #11Nov

En los últimos días se han reportado distintos casos de mordedura de serpiente en el estado Lara. Según informó el mayor Luis Contreras, capitán de los Bomberos Marinos del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), mediante una nota de prensa, las intensas lluvias registradas en la región han causado desbordamiento de los ríos, y por ende, las serpientes han salido de su hábitat natural, generando así estos hechos irregulares.

Una de las personas afectadas fue la señora Paula Tremont, de 64 años de edad, quien se encontraba caminando por la acera cerca de su casa, ubicada en el sector Las Palmitas, parroquia Tamare del municipio Iribarren del estado Lara, cuando fue mordida por la serpiente.

Iris Marchán, su hija, contó a Elimpulso.com que al momento que su mamá fue mordida, no había energía eléctrica en la comunidad. Por ende, solo sintió la mordedura pero no pudo distinguir qué le había pasado. Pero al llegar a su casa, observar el sangrado y comenzar con los dolores, determinaron que se trataba de un ataque de serpiente, así que se dirigieron hacia un centro médico ubicado en Tamaca, al norte de Barquisimeto.

“Nos empezamos a mover a donde nos decían, a todos los seguros (…) el director de sanidad, Javier Cabrera, nos dijo que no tenía cómo solucionar. Nosotros estábamos indignados porque no la tiene la institución, y sabemos que es costoso, nos ofrecieron una solución entre 50 y 80 dólares, pero no los tenemos“, acotó Marchán.

Por esta razón, la familia está sumamente preocupada porque necesitan con carácter de urgencia el suero antiofídico. De hecho, Marchán mencionó que los médicos del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto les han indicado que de no ser tratada con este tratamiento, el veneno de la serpiente pueda llegar al cerebro.

La señora Tremont es hipertensa, y actualmente tiene el tobillo (lugar donde fue mordida por la serpiente) inflamado, al igual que su pierna y parte del cuello. Además, ha estado expulsando sangre por la orina y al momento de toser.

Marchán denunció que en este centro médico su madre no ha recibido una atención adecuada. Expresó que hay trabajadores de la salud que han dejado de respetar al ayudo mayor, como es el caso de su mamá, quien tiene 64 años de edad y está en una condición delicada. A su vez, indicó que las condiciones sanitarias del Hospital son deprimentes, ya que en el área donde está hospitalizada su madre, carece el servicio del agua y no hay una higiene adecuada.