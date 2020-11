OPINIÓN Reflexión en positivo: Barriga llena… #12Nov

La abundancia de alimentos entorpece la inteligencia, lo dijo Seneca y por tal motivo hay que darle credibilidad ,creemos que en nuestro país a funcionado esa teoría porque la carencia de alimento es la orden del Día y para los que disfrutan de un país famélico y desnutrido esta práctica los ha hecho felices. Es difícil entender esto, por aquello de que barriga llena corazón contento y no conocemos a ningún gordo que no sea inteligente y deben ir junto las dos cosas: estómago full y cabeza animada y pensante o hacerle caso a Cicerón que comió hasta piedras, decía que el mejor condimento es el hambre; aparte de ser acompañada por una porción de alimento. Unos vivos ponemos en práctica aquello que lo bueno del vino es que después de tres copas los problemas son de otros, entonces imaginémonos estómago lleno y sin problemas pues claro que se nos despierta el talento y allá Seneca con su teoría y aunque nos controlan el hambre seguirán en su fracaso rotundo._

Después de ver tantas carencias en la niños, viejos y hasta viejos profesionales en la calle en busca de algo de que comer; es el momento de la solidaridad sin buscar aplausos ni prebendas, que nazca desde adentro; contribuir a paliar las necesidades que tanta gente está pasando y que nos afectan a todas las personas de buena voluntad que no deseamos ver a nadie en esas circunstancia, más en nuestro país donde todo era abundancia y hoy reina la carencia. Sobresale el hambre y la miseria o como dijo el papa Juan Pablo gobierno rico y pueblo pobre, eso lo mencionó hace una década que no era tan notable el cuadro, imaginémonos cómo será hoy, algo que a nadie alegra todo lo contrario el sentir y el dolor es para mucha gente.

Dicen que el agua apaga la sed, la comida satisface el hambre pero, el oro no apaga jamás la avaricia no sé si esto tiene algún parecido con alguien, juzguen ustedes; esto lo dijo Plutarco , aparte de que Ghandi nos dejó dicho y como un decreto sin vencimiento “en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos” y esto seguro que el sector productivo del campo como es la agricultura y la ganadería estamos excluidos de la sentencia de Ghandi por todos conocidos este sector sigue con la misma voluntad a trocha y mocha por sobre todos los obstáculos produciendo alimento y sin preguntar quienes los consumen y lo raro o cruel ¿ por qué tienen que ser los demás el blanco de los dardos envenenados? que proviene de parte de los que apuestan al fracaso y la destrucción de la patria; pongamos en práctica en nombre de Dios que ser generoso es considerar que aquello de hacer bien a los demás le hace bien a uno mismo o es una inversión a futuro como dirían los economistas.

“Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro .

José Gerardo Mendoza Duran

