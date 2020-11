Guaidó a Tarek William Saab: Eres el perseguidor judicial de una dictadura #17Nov

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este martes 17 de noviembre que Tarek William Saab, fiscal designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), funciona como perseguidor judicial de una dictadura.

En una entrevista para VPItv, Guaidó Saab es cómplice de Nicolás Maduro porque no procesa ninguno de los casos denunciados y puntualizó que está nervioso porque saben que son delitos que no prescriben.

“Tarek William Saab, que funciona como perseguidor judicial de una dictadura, es cómplice porque no procesa, no lo hace ni siquiera por tapar las formas por parte de la dictadura, lo hace porque hay algo que se llama Corte Penal Internacional y está nervioso porque saben que son delitos que no prescriben”, manifestó.

Guaidó recordó al régimen de Maduro la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas exigió eliminar las FAES.

“La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas exigió eliminar las FAES. Lo que hace el cobarde perseguidor judicial de la dictadura es escurrir el bulto, pero son delitos que no prescriben”, aseveró.