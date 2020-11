Tarek William Saab: Yo no sé qué es lo que pasa con el FAES

Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, informó que ordenaron investigar Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana tras las denuncias de secuestros que han recibido en los últimos días.

Uno de los casos a investigar es el denunciado a través de un video difundido en las redes sociales por productores de la población de Pueblo Nuevo en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia.

Un video que se hizo viral en redes sociales se ve a funcionarios del FAES con el rostro cubierto en la finca del productor agropecuario Américo Ledezma. El propietario de los predios fue detenido y según testigos del hecho fue también amordazado. En el audiovisual se puede observar a los trabajadores de la finca cavando un enorme hueco de más de un metro de profundidad, por orden de los funcionarios.

Al lugar llegaron funcionarios de la Policía Municipal a mediar con los efectivos del FAES porque consideraban que el hecho era ilegal. Las palabras de los sujetos con los rostros cubiertos era que el FAES no tenía porque darle explicaciones a ningún otro organismos porque “porque el FAES no depende de nadie, depende directamente de arriba”.

“Yo no sé qué es lo que pasa con el Faes. No puede ser que hoy recibamos dos denuncias de secuestro. Una, un productor agropecuario en Zulia. Comenzaron a cavar una fosa. Nombramos un fiscal nacional para investigar eso”, dijo Saab en entrevista concedida este lunes al canal del estado VTV.

Enfatizó que “tuvo que intervenir la policía municipal, y hubo un enfrentamiento entre el Faes, que tenía las caras tapadas, y los policías municipales, que estaban al descubierto. Allí hay una investigación, y va a haber presos”.

“Yo no sé qué es lo que pasa con las Faes”, dijo el fiscal del régimen, quien también señaló que otro caso similar será investigado. Se trata de un hombre que fue secuestrado en una camioneta y familiares de la víctima denunciaron que fue el FAES. “Estamos investigando. Ese mal ejemplo se lo quieren copiar otros policías, y eso no puede ser así”.

“Eso ocurriría en un Estado fallido, donde no hay tribunales, donde no hay fiscales, donde el Estado terrorista como ocurrió en la cuarta República o como pasa en Colombia. La CPI ha estudiado el caso colombiano desde hace 16 años y no ha pasado a una fase posterior. Aquí quien viola DDHH será castigado ejemplarmente”, afirmó.