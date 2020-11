¡Por todo un país! La Vinotinto buscará los tres puntos contra Chile #17Nov

Tres partidos jugados, tres derrotas, cinco goles recibidos y ningún gol anotado. El comienzo de La Vinotinto en estas Eliminatorias Mundialistas es alarmante y preocupante; sin embargo, el recorrido apenas comienza.

Después de la derrota por la mínima (1-0) contra Brasil en Sao Pablo, donde el conjunto venezolano se hizo fuerte en faceta defensiva, llega la siguiente prueba y la última de este año 2020: Recibir a Chile en el estadio Metropolitano de Caracas.

Debido a la mala racha, los dirigidos por José Peseiro están básicamente “obligados” a sumar de local contra Chile, para no alejarse matemáticamente del resto de las selecciones en la tabla de clasificación y así mantener vivas las esperanzas de conseguir un boleto al Mundial de Catar 2022.

Venezuela no contará con el capitán, Tomás Rincón, quien por acumulación de tarjetas se perderá esta fecha. Además, Roberto Rosales y Frank Feltcher no podrán disputar este compromiso ya que no pudieron recuperarse de las lesiones que sufrieron en el último encuentro contra Brasil.

Pese a no haber sido confirmado, se conoce de manera extraoficial tras lo dicho por Fernando Petrocelli, periodista venezolano, que Peseiro alinearía de la siguiente manera contra Chile: Fariñez; Mago, Ángel, Osorio, González; Herrera, Moreno, Cásseres; Machís, Savarino y Rondón; con un 4-3-2-1.

Por su parte, la selección chilena, viene de ganar en condición de local 2-0 a Perú con una gran actuación. Actualmente están ubicados en el 6to lugar de la tabla con 4 puntos a favor: 1 derrota, 1 empate y 1 victoria.