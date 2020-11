COLUMNA El rincón de los miércoles #18Nov

Curiosa de verdad la convocatoria para elecciones el próximo seis de diciembre. El oficialismo se enfrenta a supuestos opositores para que no quede ninguna duda que el próximo parlamento sea una reunión de puros amigos que van allí a cobrar un buen sueldo sin estar pensando en crearle problemas al gobierno del camarada presidente. Los candidatos de uno de los grupos han sido calificados de adecos, pero no tanto, copeyanos más no fanáticos, e independientes y simpatizantes sin mucho que perder y sí mucho que ganar. Curioso, por otra parte, el inicio de la campaña de uno y otro, al menos la que hemos podido ver en los canales afectos al régimen, que, por lo visto son la mayoría. El oficialismo ha evitado contratar a galanes y bellezas clásicas para sus cuñas. Todos parecen estar muy bravos, especialmente el elenco femenino, mientras los varones no dejan de mostrar una arrechera motivada. En Lara vemos una cuña donde llama a los venezolanos a castigarlos en las urnas, pero él no se incluye en esa lista. Es, según me cuentan, uno de los falsos adecos que pretende colarse en el parlamento. En el comercial aparece solo, sin público, tal vez por temor a la pandemia. Copeyanos no vi a ninguno en la tv, masista sí, pero sin mucha alharaca, y en uno de esos nuevos canales estaba el inefable Fermín repitiendo sus argumentos para decidirse apoyar al gobierno en esta extraña convocatoria del 6 de diciembre. Ese día, estoy seguro, no habrá ninguna sorpresa, ni hará falta Tibisay para pronunciar la célebre frase de “todo consumado” y colorín colorado, esta fiesta se ha terminado, Smarmatic ha hablado.

II

Hace un par de semanas les dije sobre el aumento del precio del dólar frente a nuestro pobre bolívar. Los profetas del desastre lo calcularon a un millón de bolívares por unidad en el mes de diciembre. Cuando aparezcan estas líneas ya anda pisando los 700.000 y contando, ante los rostros aterrorizados de la mayoría de venezolanos. Los economistas tendrán que buscar un nuevo término para hablar de la inflación, que deja de ser hiper para convertirse en otra cosa, que no sabemos cómo debe llamarse. Una amiga a quien quiero mucho me ofreció unas hallacas para diciembre a un precio fijo desde ahora. “CADA UNA A 5 dólares” Yo.ni contesté cuando me las ofrecieron porque sabía el costo de esas multisápidas. La moneda estadounidense, si hablara, podía decir que no tiene ninguna culpa, que busquen en otra parte. En los restaurantes, por pequeños que sean, corrieron a modificar las cartas en paralelo con el aumento del dólar. Ah, curiosamente en esos comercios no hay dolaritos para dar vuelto cuando se paga con esos billetes gringos.

III

OTRA curiosidad: La diseñadora venezolana Carolina Herrera se negó reiteradamente a vestir a la Primera Dama de los Estados Unidos, la atractiva esposa de Donald Trump, que dicho sea de paso, parece que ya aceptó su derrota electoral sin dejar de acusar a sus enemigos políticos de tramposos. La señora Herrera, sin embargo, no ha dicho públicamente las razones que tuvo para negarse a diseñar el vestuario de Melanie, y perdonen la confianza. No sucedió así con Jackie Kennedy, cuyo guardarropa era exclusiva creación de las manos prodigiosas de la modista venezolana… NO lo van a creer, pero más del 90 por ciento de las tiendas de ropa de la ciudad de Barquisimeto pertenecen a comerciantes árabes, todas surtidas con la misma mercancía. Otra curiosidad es la aparición de gente muy joven ofreciendo sus prendas frente a los establecimientos comerciales de la avenida 20, en su mayoría muchachas contratadas por los dueños de las tiendas… FÚTBOL: Vayan olvidándose de la posibilidad que la vinotinto asista al próximo mundial. Las sucesivas derrotas la alejan de ese sueño no cumplido.

Luis Rodríguez Moreno