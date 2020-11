Giorgio Reni: Empresas no podrán recuperarse con un mes de flexibilización total tras ocho meses paralizadas #18Nov

La flexibilización total de la cuarentena para todo el mes de diciembre, resultará insuficiente para la recuperación del sector productivo, que viene siendo golpeado en forma severa en los últimos ocho meses, asegura el presidente de Fedecámaras Lara, Giorgio Reni.

Al ser consultado en torno a la situación que vive en estos momentos el sector empresarial en Lara, el dirigente empresarial afirma que esta entidad no escapa a la realidad virtual que vive la Venezuela de hoy en día, existen fallas en todos los servicios públicos, no solo en cantidad sino en calidad, indicando que tal vez en la Capital de la República esto no se ha vivido, por que en Caracas se está viviendo en una especie de “burbuja” con servicios medianamente mucho mejor que en el interior del país.

“Para poner un ejemplo, Hidrolara además de que nos esta subiendo la tarifa en 6.000% , el servicio es muy irregular, muchas veces dos veces por semana, si acaso, venga por los acueductos, donde los hay; en cuanto a la gasolina las colas son kilométricas y tenemos bastantes días que no hemos visto sino colas de 3 o 4 días para poder surtir 30 litros o 40 lo máximo; Corpoelec con cortes eléctricos un día sí y un día no, a veces dos días sin corte eléctrico, anoche tuve en mi casa uno de cinco horas hasta las 12 m, y esta es la realidad que estamos viviendo todos, y esto no nos permite trabajar bien en las empresas, en los comercios, en el sector primario y es una situación transversal a todos los sectores productivos, con las consecuencias de costos y de afectación en cada día”, asegura Reni.

Reveló que de acuerdo con la última encuesta que hizo la Cámara de Industriales del estado Lara, las empresa en la región están trabajando a solo un 16% de su capacidad instalada, lo cual es en algunas empresas mucho más, como las empresas de alimentos que trabajan con arroz o con leche de larga duración, por lo tanto como es un promedio lo que se esta señalando, hay empresas que están utilizando una capacidad menor a ese 16% .

Sobre los pronósticos, Reni se muestra cuidadoso y afirma que se pueden hacer estimaciones de lo que va a ocurrir, pero en nuestro país, nadie puede planificar más aya de una semana de distancia en separación del tiempo, hay que esperar que quienes tienen el control digan si la semana es rígida o flexible, que sectores pueden trabajar y aún así, se corre el riesgo que por algún tipo de arbitrariedad de algún funcionario a su criterio, diga a la empresa que no se puede trabar.

“Esto crea una incertidumbre muy gran y por lo tanto, es imposible que una empresa pueda planificarse, decir voy a funcionar hasta tal fecha, lo que si está buscando mucha empresa es ver la forma de cómo pagar los aguinaldos, sobre todo por la fecha en la que estamos, y tomando en consideración que nuestra prioridad son nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, para poderles dar la mejor remuneración posible en función de los ingresos y del flujo de caja que tengamos en las empresas; también en 15 meses vamos ver a muchas empresas en situación de contratación colectiva y tocando madera, deseosos de que esas empresas abran después del 15 de enero , luego de la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto que es el día 14 de enero”, señala.

Empresas no se pueden recuperar en un mes

Sobre la flexibilidad total en navidad, admite que es imposible que las empresas puedan recuperarse de las pérdidas que han tenido durante una paralización de ocho meses.

“Es es totalmente imposible, adicionalmente no hay que olvidar que después del 24 de diciembre ya muere lo que es el comercio, mientras que las industrias salen de vacaciones colectivas en diciembre y además, si no tienes productos, no tienes gasolina, careces de servicios públicos eficientes, no puede producir; y adicionalmente en el sector primario también son épocas de vacaciones y en esta época del año el ritmo laboral siempre es mucho menor, por lo tanto la afectación creo que va a ser grande y esto de la libertad de un mes de diciembre no restringido, creo que más bien lo que tiene es una connotación política que otra cosa”, afirma el presidente de Fedecámaras Lara.

Advierte que para impulsar y dinamizar la industria, el comercio y todo el sector productivo venezolano, en el caso larense se necesita un cambio de rumbo de la política económica de 180 grados.

“Mientras no hagamos esto no es mucho lo que podremos lograr, si estamos en estos momentos con una pérdida del PIB de cerca de 90% en los últimos años y una inflación galopante, que no sabemos si es hiperinflación o no, pero que no la puede aguantar nadie y menos nuestros trabajadores, que son los que tienen más necesidad, sobre todos aquellos que trabajen en ejercicios libres como soldadores, electricistas, plomeros, donde los servicios públicos no funcionen bien, donde en el caso de la recolección del aseo urbano hay un aumentos descomunal en esos costos, como lo estamos viendo aquí en Lara, así como también en algunos municipios de Caracas con el caso Fospuca, eso nos tiene a todos afectados, y la única manera que veo de salir de esto es con un cambio de enfoque político por parte del país, pero eso si todos unidos, todos poniéndonos de acuerdo y remando en el mismo sentido y en la misma vía para poder tener la Venezuela que todos nos merecemos”, afirmó el presidente de Fedecámaras Lara en Fedecámaras radio.