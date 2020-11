OPINIÓN Reflexión en positivo: Que así sea #19Nov

Como una buena forma de vivir en este país ,hoy tienen una buena dosis de tolerancia o hacen caso omiso a quien o quienes desean o disfrutan de entorpecer su existencia su forma de vida y comportamiento; demostrar que uno debe estar por encima⁷ de los busca pleitos agresivos de esos que no respetan el señorío de los demás por ello, hay que mantenerse al margen de esas personas frontales, filósofos de la nada; que tienen como su principal oficio las contradicciones; seguir aquello que viven , en paz y con voluntad manifiesta. Hay que escribir los agravios en la arena para que se desvanezcan rápido y los beneficios en mármol para la eternidad. Buena forma o receta para no guardar rencor o como dijo Ghandi cuando se repara un daño hay fiesta en el corazón.

Una intervención a todo la ciudadanía de buena voluntad, para que no desmayen en la búsqueda de la recuperación de nuestro país, el rescate de la convivencia, el bienestar general, la unión familiar , con la distancia que tanto daño ha hecho se ha instalado una desconfianza que nos hace dudar hasta de nuestra sombra; ya aquello de ayudémonos unos a los otros se evaporo; parece que ahora quien va ganando es joderse uno a los otros sin compasión; que regrese la sonrisa, el entendimiento, la tolerancia… Recordar a Platón quien dejó este mensaje “Que el buen humor no es más que un delicioso sentimiento de superioridad, bienestar y ese debe ser la primera responsabilidad de todos, ser felices”. Ya hablamos del deseo del mayor porcentaje de la ciudadanía de la patria sin temor a equivocarme, no dudo que interpreto el sentir de el noventa y dos por ciento, óigase bien una cifra respetable , el berenjenal donde estamos metidos y están dispuestos a aportar hasta el sacrificio en la búsqueda de conseguir el rumbo de nuestra patria que se esfumó en un dos por tres; pero no dudemos que lo encontraremos muy pronto y volveremos a lo que antes éramos un país próspero admirado , respetado, amistoso; tristemente hoy convertido en un pandemonio que no tiene ni pie ni cabeza, pero tiene muchos valores que resaltar la luz del bien y su propio renacimiento que sin duda va a suceder hasta con la ayuda de los que tienen hoy la fuerza

Tengo la certeza que todas las instituciones gremiales, apuestan al entendimiento a la paz y reconstrucción del país, sin traumas con amor y talento. Tenemos suficiente material para hacer de Venezuela uno de los primeros países del mundo y que mientras exista esa forma de convivencia que apuesta a una sola línea, un solo sentir, donde la visión futurista abunde , las instituciones gocen de prestigio y credibilidad como por nombrar algunas las ya reconocidas Centro de Historia, Universidades, Fundasis, Red de Instituciones Larenses, Fundaciones Aulas Abierta al ciudadano, los medios, los educadores, los ganaderos, agricultores, Cámara de Comercio, Enlace Gremial, Club café Lectores, Consejo de la Ciudad, Transporte, Salud, Fedeagro, Fundación Vino Tinto.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país”.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]