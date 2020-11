VIDEO “Me siento desprotegida”, las fuertes lluvias expusieron problemas de los larenses más desfavorecidos #20Nov

“Yo nunca había escuchado al agua que sonara así tan feo“, exclamó la señora Carmen de Álvarez, al momento de describir la experiencia que vivió el pasado 12 de noviembre en Uribana Sur, ubicada al noreste de Barquisimeto, día en el que se registraron las fuertes lluvias en el estado Lara.

Su hogar es una construcción pequeña, paredes de bloques sin frisar y techo de acerolit con muchos boquetes, por donde fácilmente ingresó el agua ese día al momento de las precipitaciones: “Cuando se viene el agua, todo esto se me moja. Se inundan hasta los cuartos en donde estoy“, comentó.

La señora Carmen invitó al equipo de Elimpulso.com a entrar a su hogar, y así, pudimos constatar la crítica situación en la que vive.

Rápidamente se observó que la mayoría de sus bienes materiales estaban apilados, todo esto porque su hogar se inundó por las fuertes lluvias, así que en un esfuerzo para evitar que sus bienes se mojaran y se dañaran, los apiló uno a uno.

“Actualmente estoy sola porque mi hijo está fuera del país. Él me ayuda económicamente pero ustedes saben que todo está muy difícil“, agregó.

Con esto, indicó que vivió sola los momentos de estrés y preocupación por las fuertes lluvias, y mencionó que fueron los vecinos del sector que le tendieron una mano amiga para ayudarla a rescatar sus bienes materiales: “Los vecinos estaban, gracias a Dios. Ellos son muy solidarios“.

Dijo que se siente muy desprotegida por la condición en la que vive. Carmen destacó que tiene 5 meses sin servicio de gas, y que aunque ha ido a hacer los reclamos en la sede de Gas Lara, solo ha recibido como respuesta un “espere“.

“Cocino con un caracol (cocina eléctrica), que por cierto se me dañó y creo que no tiene reparo (…) No sé cuánto cueste, es una platica que no estaba en el presupuesto“, comentó.