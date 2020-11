RETACITOS #22Nov

Al parecer generó molestias entre quienes tienen problemas de conciencia, porque pasaron por elevados cargos tanto en la Alcaldía, Concejo Municipal, Consejo Legislativo y Gobernación del estado y jamás de ocuparon de meterle mano al problema de las cloacas y drenajes, aun cuando estaban conscientes que la población había crecido aceleradamente desde el punto de vista urbanístico y sigue funcionando con los drenajes 1950 o de la década de los 60, porque no recordamos que se hayan hecho obras de envergadura en esta área, así como tampoco en las obras que garantizarían el abastecimiento futuro de agua potable a Barquisimeto y sus alrededores. Sin embargo tenemos la plena seguridad de que nadie saldrá a revirar o al menor a dar una explicación, porque todos son, de una u otra manera, de las inundaciones que hoy padece la ciudad, porque dedicaron sus esfuerzos y los recursos para realizar las Ferias Internacionales de Barquisimeto, para llenar la ciudad de ornamentos navideños durante el mes de diciembre y a sembrar jardinerías por calles y avenidas, mientras que la procesión va por dentro. Sin embargo, lo más grave es que la ciudad continúa inundándose como hace una, dos, tres y hasta cuatro décadas atrás y nadie habla de soluciones, ya que al parecer están a la espera de que pase una desgracia como el deslave de Vargas para pronunciarse y anunciar que van a “designar una comisión” para que emita un diagnóstico y determinar cuales son las acciones a tomar y esta demostrado que cuando no se quiere hacer las cosas, se nombra una comisión, de manera que consideramos que todos conocen el problema, los drenajes están colapsados desde hace tiempo y ha llegado la hora de meterle mano al asunto, en forma sincera, concreta, sin demagogias electoreras, ya basta de burlarse de los larenses.

También parece haber causado escozor entre algunos dizque dirigentes políticos de los distintos partidos, que ahora pretenden ocultar que han estado manejando muy buen dinero en billetes con la figura del calvito Jorge Washington, de allí que andan pidiéndole consejos y apoyo a los periodistas de prestigio y a los medios de comunicación, pero pretenden que el apoyo sea de gratis, como si los colegas no se hubiesen quemado las pestañas estudiando en las Escuelas de Periodismo hasta obtener sus títulos profesionales que les autorizan para ejercer, lo mismo que hace el médico, el ingeniero, el docente y el arquitecto. Incluso se comenta que hay algunos de estos dirigentes políticos de la región, a quienes se les ha hecho un seguimiento, y se ha detectado que han comprado inmuebles, parcelas para construir viviendas de recreo en poblados turísticos de la región; asimismo otros han adquirido bienes y los han colocado a nombre de terceras personas con la intención de pasar agachado y no ser señalados con el dedo; sin embargo, ya son varios los que al parecer ya están plenamente identificados y por más que ahora pretendan aparecer como que nunca participaron en este festín de Baltazar, circula en círculos íntimos cada caso con nombre y apellido y no va a pasar mucho tiempo sin que comiencen a circular listados, como ocurrió con los personajes de la región que se enriquecieron con Recadi, con Cadivi, trayendo contenedores vacíos después de haber recibido cuantiosas cantidades de dólares, paseándose hoy de los mas orondos por las calles de Barquisimeto y bebiendo escoces mayor de edad en el club más prestigioso de la ciudad.

Sería interesante averiguar si es cierto que el CNE regional al parecer está emitiendo autorizaciones, a todos los aspirantes a participar en las elecciones del 6D en representación de los distintos partidos del grupo de los alacranes, para llenar sus tanques de gasolina en las distintas estaciones de servicio de Barquisimeto, sin hacer las colas correspondientes, de manera que llegan con sus vehículos, presentan la autorización del ente electoral y le pasan por encima al resto de los usuarios que tienen horas de espera sin el menor rubor. Lo que causa mayor preocupación es que quienes encabezan las listas de estos partidos, siempre tratando de imponer la viveza criolla, no se limitan a repostar de gasolina sus vehículos propios, sino que han extendido la autorización a padres, madres, hermanos, tíos sobrinos y por supuesto lo que fue una acción de respaldo político para que pudieran movilizarse en sus actividades de campaña, se ha convertido en todo un gran negocio, porque los familiares de los aspirantes a diputados, según ha trascendido, llenan sus tanques retornan a sus hogares, les sacan la gasolina al vehículo y la comercializan por el doble o triple de lo que pagaron y en billetes verdes, lo que ha creado un gran malestar entre algunos candidatos que se han quedado sin la gasolina, generándose un clima de enfrentamientos y acusaciones entre los aspirantes de los distintos partidos, en lo que pareciera una orden emanada desde el Palacio de Misia Jacinta con la intención maquiavélica de ponerlos a echarse cuchillo entre todos por el cupo de gasolina. En todo caso, ya se sabe que se han comprometido a participar en las elecciones, entre las prebendas que les ha otorgado el régimen, está echar gasolina sin hacer cola.

A propósito, confirman que la actividad proselitista del personaje que no tiene un pelo de tonto en la zona del Manteco, se llevó a efecto tal y como lo señalamos en esta sección, e incluso algunos de los trabajadores de la zona que participaron haciendo bulto en el acto ratificaron que les habían dado 20 dólares para permanecer en el lugar durante unas tres horas; sin embargo, aseguran que la mayor parte de los presentes en el lugar, no son de Barquisimeto, sino que vinieron importados desde Yaracuy en autobuses contratados por Claparra, y por supuesto para que no se descubriera que ahora cargan un personal itinerante, el cual dizque recibe su pago y alimentación por participar en estas movilizaciones, dejaron los seis autobuses bastante lejos del sitio en donde se realizó el acto; sin embargo, a quien pretenden engañar con estas artimañas, cuando todo el mundo los conoce, en Lara saben que no tienen ningún piso político, y aun cuando niega haber repartido posturas de gallina a la gente a cambio de apoyo, se sabe no le tiembla el pulso a la hora de comprar conciencias, ya que están acostumbrados y mentalmente condicionados a que todo el mundo tiene un precio. Lamentablemente, el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, el empobrecimiento en el que se encuentra en estos momentos la población, el hambre que están pasando muchos hogares, convierten a mucha gente en presa fácil de estos sujetos, ya que por 10 o 20 dólares ponen a cualquiera a bailar de cabeza, lo cual es verdaderamente lamentable, pero es aprovechado por quienes no tienen ningún escrúpulo.

Muy desafortunadas y poco felices las declaraciones del representante del MP, al referirse a las actuaciones de uno de los cuerpos de seguridad más cuestionados en el país, y no precisamente por sus actuaciones en defensa de los ciudadanos, sino por los desafueros que cada día cometen y que generan terror entre la población más vulnerable, que es donde actúan alegremente, violentando los derechos humanos de las ciudadanos, sin que nadie se atreva a denunciar por temor a represalias. El video que circulo esta semana en las redes sociales y que al parecer, fue el causante de la molestia en el alto mando de la fiscalía, no tiene desperdicio y el productor amenazado puede decir que salvó la vida gracia a la actuación de los policías municipales que se presentaron al lugar y pidieron una explicación en torno a lo que estaba ocurriendo en su presencia, obteniendo como respuesta que este cuerpo de seguridad dizque no le rinde cuentas a nadie. Por supuesto ante la opinión pública se ordenó una investigación en torno a la actuación de los funcionarios que están practicando el procedimiento, donde presuntamente ya tenían lista una sepultura, se designó a un fiscal especial y hasta el jefecito se sorprendió cuando admitió que en un solo día había recibido dos denuncias de intentos de secuestro con la participación de funcionarios del cuerpo de seguridad comprometido, hay que esperar los resultados de la misma y si se les aplicaran sanciones, o simplemente los responsables serán transferidos a otros lugares, donde continuarán haciendo de las suyas.

Aseguran que por las tierras del Morere no han cambiado mucho las cosas en los últimos tiempos, al parecer muchos enchufados están viendo esta región como la zona prometida para un retirarse a sus cuarteles de invierno, en caso de darse en el tiempo el cese de la usurpación, de allí que los vecinos continúan observando con curiosidad, como sigue proliferando la adquisición de fincas, parcelas, haciendas, por personeros que supuestamente están vinculados con cuerpos castrenses, así como también se dice que muchos de estos predios están siendo puestos a nombre de terceras personas, esos que llaman “testaferros” de presuntos altos personeros, señalándose que al parecer muchos son de estos nuevos ricos que se han aprovechado de los dineros de los alacranes y que andan viendo donde pueden invertirlo sin levantar sospechas, aún cuando en la región no es fácil pasar desapercibido, porque allí todo el mundo se conoce, sabes de qué pie cojea cada quien y se asegura que ya el Kino Táchira desapareció, de manera que no es fácil meter gato por liebre. En todo caso lo que llama la atención es como cada día proliferan este tipo de negociaciones, se comienzan a ver caras nuevas en el municipio, vehículos de lujo y muchos escoltas, y como es fácil de entender, cualquier hijo de vecino no tiene a nadie que lo ande cuidando, este se tiene que cuidar solo.

De acuerdo con las informaciones de última hora que circulan en la región, después de muchos rumores, de versiones distintas en torno al futuro del Central Pío Tamayo en El Tocuyo, al parecer entre gallos y media noche el régimen dizque concretó la negociación con la empresa Vainica entregando la factoría en comodato por un período de 15 años, renovable dependiendo de cómo vayan las cosas, en lo que no es más que una privatización “simulada” con gente amiga, existiendo una gran confidencialidad en esta operación, la cual se ha mantenido en el más absoluto bajo perfil, es decir “Top Secret”, como si hubiese algún interés muy particular en ocultar la negociación, existe un total y absoluto misterio en torno al origen de la empresa, quienes son los socios, cuanto es el monto del capital aportado, mientras tanto hay angustia y preocupación entre los trabajadores, pre y jubilados quienes andan a la deriva ante la opacidad con la que se están manejando las cosas. Incluso se ha comentado tras bastidores, que pudiéramos estar en presencia de una operación de estas que llaman “centrifuga” y que no tiene otro objetivo que terminar de raspar la olla por parte de algunos avispados que estarían adquiriendo esta empresa a precio de “gallina flaca” como se dijo desde un principio. Aseguran que la empresa tiene previsto reunirse con los productores de caña de la zona, con la finalidad de establecer los canales de comunicación para los arrimes de la caña de azúcar, es de suponer que allí se verán las caras y se sabrá quienes participan en el suculento guiso.

Por cierto, tras el comentario que hiciéramos recientemente en torno al desfalco que se le ha hecho al estado Lara con el proyecto hidráulico Yacambú/Quíbor, el cual inicialmente tenía prevista la construcción de una represa de 162 metros de altura, 852 hectáreas de extensión y capacidad de almacenamiento de 435 metros cúbicos de agua y un túnel de trasvase de las aguas del río y quebrada La Raíces hasta el valle, obras que se iniciaron en 1973 con el gobierno de Rafael Caldera y recordamos que el costo total de la obra eran 70 millones de bolívares, lo que indica que 47 años después no se ha concluido la obra, la cual en estos momentos está totalmente abandonad. Allí se perdió una “Topa” de excavación que quedo enterrada, muchos equipos y maquinarias lo desincorporaron y los remataron a varias empresas de Barquisimeto; sin embargo luego del total descalabro que ha registrado con esta obra, que se considero siempre como “vital” para garantizar el suministro de agua potable para Barquisimeto y sus alrededores, al parecer están raspando la olla con los bienes que han quedado en la empresa, situación que en estos momentos coloca al “Capi”, actual presidente de la obra, en la necesidad de dar una explicación ante estas informaciones que están circulando profusamente, ya que de lo contrario su posición quedaría seriamente comprometida, no hay que olvidar como ya lo señalamos que han sido miles y miles de millones de dólares los que se asignaron a esta obra y por los que nadie ha presentado cuentas ni ha dado explicaciones, creo que ha llegado la hora de establecer responsabilidades.

Siempre hemos señalado en esta sección que este régimen no es más torpe porque no practican, cada vez son más torpes en sus actuaciones y continúan haciendo méritos para abultar los expedientes que ya tienen abiertos en las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Con la última medida de ordenar la detención de Eudis Girot, quien es el Director Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, acaban de meter nuevamente la pata hasta la rodilla, por cuanto el único delito cometido por el dirigente sindical es el haber expuesto públicamente, con nombres y apellidos, los grandes guisos que se venían cocinando en la industria petrolera, al extremo de haber logrado su total destrucción, convirtiéndose de esta manera en una “piedrita en el zapato” para el alto gobierno y para quienes en estos momentos, están al frente de la industria, donde no han dado pie con bola, ya que la crisis interna es cada vez mayor, la producción de la industria petrolera está por debajo de los 300 mil barriles diarios, dejando de ser Venezuela, desde hace un bueno rato referencia mundial en materia petrolera, ya que la producción actual era la que tenía hace 40 años atrás, según los entendidos. Por supuesto, no les interesa que en plena campaña electoral, Girot denuncie que no hay producción de gas, que la poca gasolina que se produce es para Caracas, que Pdvsa está en quiebra, informaciones que no pueden desvirtuar porque están a la vista de todo mundo, no quedándole más remedio para silenciarlo, que meterlo preso, lamentablemente ya no pueden recoger todas las verdades que ha puesto sobre el tapete este valiente y digno dirigente sindical.

Mucho malestar ha generado entre los trabajadores de la gobernación del estado Lara, la decisión tomada por la administración y por recursos humanos, que aún cuando se han recibido los recursos para el pago de los aguinaldos, pretenden pagárselos por partes y desconociendo el nuevo aumento de salarios de 1,2 millones de bolívares, sobre el cual tienen que cancelar el pago e incluso pagarlos con retroactivo, así no les guste, porque no pueden interpretar la norma de acuerdo a sus criterios patronales; pero esto no es todo según el sindicato, porque aún estarían pendientes las diferencias de vacaciones a los trabajadores que cobraron aguinaldos de enero hasta la fecha, ya se pagaron algunas diferencia, pero hay una diferencia pendiente del 2019, pero hay muchas direcciones, incluyendo a las del sector salud y en muchos servicios autónomos, que todavía han honrado esta obligación del año pasado, admitiendo que no se han hecho los reclamos respectivos, pero Sepel si ha hecho los reclamos correspondientes ante la gobernación sin haber obtenido ninguna respuesta. Denuncian asimismo, que genera angustia, que ahora pretenden cobrando a los trabajadores de la Dirección de Educación Estadal, un pago indebido que se les hizo a su favor en años pasados por un mal cálculo de los bonos vacacionales, como si el error fuese su responsabilidad, descuento que pretenden hacer por partes, porque el monto es alto y si lo descuentan de una sola vez, dejaran a los trabajadores sin con qué comer o comprar sus medicamentos. Denuncian que el salario que perciben más bien pareciera una dádiva y alertan sobre la posibilidad de la clase trabajadora del sector público, por lo que afirman que ha llegado la hora de no continuar poniendo la otra mejilla, endurecer posiciones y salir a defender sus derechos conquistados a lo largo de muchos años, no descartando acudir a instancias internacionales para que se conozcan los abusos comete la administración pública contra los trabajadores larenses.

Sería interesante averiguar si es cierto que la nueva jefecita de la Secretaria General de la Gobernación, al parecer habría puesto a la orden de personal a toda la gente que allí estaba prestando sus servicios, sin causa justificada y supuestamente colocó en esos cargos a trabajadores activos del Consejo Legislativo, situación que se ha venido repitiendo en otras dependencias donde trabajadores del ministerio de Educación vienen a sustituir a los trabajadores de la gobernación, quienes se quedan en una especie de limbo, cobrando sin hacer nada, resultando lo más grave que al parecer a este nuevo personal que incorporan si les entregan buenos uniformes, chaquetas, suéteres, tapa bocas, mientras que los trabajadores tradicionales de la gobernación, que son beneficiarios de la contratación colectiva en cuanto a los uniformes, andan descalzos y prácticamente desnudos; se denuncia que están pasando muchas cosas raras en la gobernación, luego de la salida de Carmelina, incluso se denuncia que la oficina de personal de la gobernación dizque está siendo dirigida por ex funcionarios del Ministerio del Trabajo, que era quien se encargaba de tutelar las relaciones entre patronos y trabajadores, incluyendo a los trabajadores de la gobernación, o sea que quienes fueron los que homologaron esos contratos colectivos, son los que están violentando los derechos de los trabajadores, ya que además conocen a fondo la materia laboral, lo que les permite saltarse a la torera todos los derechos contractuales, de la Lopcymat y es verdaderamente un calvario lo que están viviendo los trabajadores con los bajos salarios y con la cacería de brujas que les tienen montada, obligándolos a trabajar sin condiciones, por eso están lanzando un SOS.

Con el mayor desparpajo y sin el menor rubor, a través de vídeos y fotografías se ilustra como en los estacionamientos de Hidrobarro, al parecer se produce el trasiego de la gasolina, ante la mirada de las personas encargadas de mantener el orden dentro de la institución; sin embargo, el personal que labora en la empresa de servicios, tiene negada esta posibilidad. No hay que olvidar que estos vehículos al servicio de empresas públicas cargan gasolina en forma prioritaria y sin hacer las colas kilométricas que deben hacer los venezolanos de a pie, esto les permite sacar la gasolina de las unidades y venderlas entre 3 y 5 dólares el litro, lo que constituye un negocio redondo. Otra información que ponen a circular los trabajadores, es el caso de las bolsas de comida del Clap, las cuales les suministran cada dos meses y por supuesto en las mismas brillan por su ausencia todo lo que tiene que ver con proteínas, estando cargadas de carbohidratos, que es lo que en estos momentos están comiendo los venezolanos, en lo que constituye, según el criterio de los especialistas en nutrición, una mala alimentación que tendrá su impacto en las nuevas generaciones. Por cierto, circula una versión que indica que estarían amenazando a los miembros del partido oficialista, con la suspensión de la caja de alimentos, si no demuestran que participaron en las elecciones del 6D, una manera de obligar a mucha gente a participar, jugando de esta manera con el hambre de la gente. La verdad que no hay derecho.

A pesar de las “promesas” del nuevo gobernador cuando lo designaron para ejercer el cargo, de solucionar el problema de los cortes de luz, incluso anunció la incorporación de dos plantas de 30 MW para poner fin a esta problemática, éstos se han incrementado en toda la ciudad, pero específicamente con mayor intensidad en Las Colinas de Santa Rosa. Nos cuentan los vecinos que el día miércoles 17 les cortaron la luz desde las 19.45 hasta 24.45, el día jueves 18 el primer corte fue desde las 11.45 hasta las 15.45, el segundo corte desde las 19.30 hasta las 19.45 y el tercer corte desde las 20.05 hasta las 20.22 (tres cortes en un mismo día), lo que constituye un verdadero abuso en cuanto a la destrucción de la calidad de la vida de las familias que tienen que soportar este karma y tener a quien reclamarle, lo que de paso constituye una burla para los moradores de la urbanización y un golpe para los aparatos eléctricos, con la agravante que estamos en otra Venezuela donde equipo que se daña no se puede reponer por la forma como se han encarecido los precios debido a la fuerte escalada del dólar paralelo en los últimos días, donde va embalado hacia el 1.000.000 Bs/$ sin obstáculos que lo detengan.

