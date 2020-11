Joaquín Giménez: Tenemos que frenar el desorden y la improvisación de Nicolás Maduro #23Nov

“Basta de hacerle el juego a Nicolás Maduro, la única forma de frenarlo es con una Asamblea Nacional (AN) equilibrada, transparente y con diputados dispuestos a luchar por el bienestar del pueblo”, afirmó Joaquín Giménez Mercado, candidato voto lista por el Movimiento Unión y Progreso por el estado Lara.

Manifestó que la única forma de lograr esta alternativa que ofrecen los candidatos del partido que representa, es con el pueblo en la calle el próximo 6 de diciembre, “tenemos que salir a votar, quedarnos en casa es seguir entregándole el país a este gobierno rodeado de improvisación y desorden”.

Insistió en que los venezolanos “deben dejar a un lado la apatía y estar claros que el voto directo y secreto en cualquier proceso electoral es lo más sano en democracia para pasarle factura a quienes representan Miraflores, gobernaciones, alcaldías y legislaturas del país. No como lo hicieron los asambleístas de 2015 quienes se preocuparon por hacerle frente al Gobierno para macerar sus propios beneficios, obviando por completo la política legislativa en función de la gente”.

En este sentido, indicó que un porcentaje mayoritario de la población reclama un cambio de gobierno, por lo que exhortó a expresar ese descontento en las parlamentarias del 6 de diciembre.

“Nosotros tenemos la oportunidad de ocupar las dos terceras partes de los escaños en la AN si el pueblo sale a votar. Tomemos en cuenta que 85% de la población está en contra del Gobierno, eso quiere decir que los venezolanos queremos cambios en el país. Ahora, si caemos en la trampa de aquellos que están empeñados en regalarle la Asamblea Nacional a Maduro llamando a no votar, entonces, no nos quejemos de la crisis económica y social que atraviesa el país”, analizó el aspirante a un curul en el parlamento nacional.

Giménez Mercado considera que en manos de los electores está el destino del país a través de la Asamblea Nacional, “porque allí, es donde se comienza a cortar las alas a quienes hoy representan a Venezuela, no podrán aprobar leyes que vayan en contra del pueblo si tienen a diputados coherentes, capaces y dispuesto a luchar por lo que realmente necesitan los venezolanos. Si obtenemos la mayoría el 6-D, seremos nosotros quienes marquemos las pautas”.

El también miembro del Comando Nacional del Movimiento Unión y Progreso aseguró que la única arma que tendrán los venezolanos el 6 de diciembre, es votar por una alternativa de cambio. De lo contrario, “el país tendrá que arrodillarse ante Nicolás Maduro y esperar más hambre, miseria, desesperación, muertes, dadivas y desunión”.

Instó a los electores “no ponerle en bandeja de plata la Asamblea Nacional para que hagan lo que les venga en ganas, mi llamado es, salgamos a votar para defender la democracia”, puntualizó.